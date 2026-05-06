Smileat presenta su nuevo posicionamiento: «Alimentación infantil tan real como tu peque»

Smileat, la primera empresa B Corp de alimentación infantil ecológica en España, lanza una nueva narrativa basada en la autenticidad y la cercanía para acompañar a las familias en la crianza. Con más de 11 años de experiencia, la marca busca conectar con los consumidores desde la empatía, el humor y la transparencia, alejándose de la idea de «parentalidad perfecta» y normalizando los desafíos de la crianza.

Smileat , la primera empresa B Corp de alimentación infantil ecológica en España, ha presentado recientemente su nuevo posicionamiento bajo el lema «Alimentación infantil tan real como tu peque».

Con esta iniciativa, la compañía no solo redefine su estrategia comunicativa, sino que también reafirma su compromiso de acompañar a las familias en su día a día, brindándoles el apoyo necesario en una etapa tan exigente como transformadora. Las claves de esta nueva narrativa buscan marcar un antes y un después en la relación con los consumidores, apostando por la autenticidad y la cercanía. ¿Qué ha motivado este cambio de posicionamiento y por qué se considera necesaria una nueva narrativa?

Con más de 11 años acompañando a las familias en uno de los momentos más importantes de sus vidas, Smileat ha evolucionado desde la innovación y la cercanía, diferenciándose en la categoría. Sentían que era el momento natural de evolucionar su narrativa, no para cambiar lo que son, sino para expresarlo mejor y adaptarse a las nuevas familias, a los cambios culturales y a los mercados en los que están creciendo.

A veces, las marcas caen en el error de mirarse demasiado hacia dentro, pero en este caso, han hecho lo contrario: han escuchado a sus consumidores y han construido una narrativa más honesta, empática y conectada con la vida real. Al alejarse de la «parentalidad perfecta», ¿qué riesgos asumís y qué tipo de feedback negativo os preocupa? Smileat está siendo coherente con lo que siempre ha sido.

Su relación con el consumidor se basa en la confianza, y eso implica ser honestos incluso cuando el mensaje no es el más cómodo. Quieren conectar desde la empatía, el humor y la comprensión. El riesgo que más les preocupa es que el tono se malinterprete y se lea como falta de rigor en un tema tan sensible como la alimentación infantil.

Sin embargo, creen que la mayoría de las familias agradecerán verse reflejadas sin filtros, porque el punto de partida es una verdad compartida: la crianza es un proceso lleno de desafíos y emociones. Cuando una marca reconoce esto sin juzgar, genera alivio y conexión. El objetivo es reforzar el vínculo con quienes ya confían en ellos y llegar a nuevas familias y mercados.

El caos, las dudas y la falta de tiempo son emociones y situaciones que se comparten en cualquier lugar del mundo, y eso les da una plataforma de comunicación que viaja bien. En un mercado donde hay muchas promesas y a veces poca claridad, su apuesta es la transparencia: ingredientes que entiendes, materias primas de calidad y una marca que no solo alimenta, sino que acompaña de verdad en el día a día.

Hoy las familias buscan algo más que un buen producto: confianza en el sentido más amplio, en los ingredientes, en los procesos y en la transparencia de la marca. Pero también acompañamiento emocional. La crianza genera muchas dudas, inseguridades y presión social, y las marcas que realmente conectan son las que ayudan a normalizar esa experiencia: las que aportan información útil sin juzgar y hacen sentir a las familias que lo están haciendo lo mejor posible dentro de su realidad.

Se trata de sentirse comprendidos, no evaluados. ¿Cómo se seleccionaron las escenas de la campaña y qué buscabais provocar con ellas? Las escenas nacen directamente de la experiencia real del equipo y de su entorno, así como del feedback de sus consumidores. Hicieron un ejercicio muy honesto de compartir vivencias propias y rápidamente vieron que había patrones comunes: identificaron insights universales y muy actuales dentro de la crianza, y construyeron la campaña sobre ellos.

Cuando una situación genera un «a mí también me ha pasado» inmediato, saben que tiene potencial real. Su objetivo es normalizar la crianza, sin idealizarla, y, por supuesto, provocar una sonrisa, ya que el nombre mismo de la marca lo refleja. Creen que el humor es una herramienta muy poderosa para conectar desde la autenticidad





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