Slavoj Žižek: 'Punto Cero', el abismo de la desesperación y el caos global

El nuevo ensayo de Slavoj Žižek analiza la guerra en Ucrania, la situación en Palestina y el auge de figuras como Trump como manifestaciones de un 'Punto Cero' donde la civilización se desmorona y la desesperación se intensifica.

El concepto de ' Punto Cero ' se presenta como la zona de aniquilación, la fase final de una desesperación inevitable. En este punto, la situación puede deteriorarse aún más, y probablemente lo hará.

Nos encontramos atrapados en una espiral descendente sin posibilidad de escape, ni desde dentro ni desde fuera del orden, o más bien, del caos imperante. Slavoj Žižek expone su inquietud teórica en la primera parte de su libro, concretándola en la segunda parte a través de la guerra en Ucrania y la situación explosiva en Palestina.

Incluso considerando que Žižek se limita a los aspectos preliminares del conflicto palestino-israelí, su análisis resulta premonitorio, anticipando acontecimientos como la potencial guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, que aún no se había materializado al momento de escribir 'Punto Cero'. Žižek argumenta que Oriente Medio representa el 'Punto Cero', donde Occidente ha demostrado ser aún más despreciable que aquellos a quienes critica.

Comprender estas guerras, tanto la de Ucrania como la de Oriente Medio, requiere un análisis dentro del contexto de las tensiones del orden global actual. Si bien el 'Punto Cero' podría ser un lugar de regeneración y superación de la violencia y el terror, lamentablemente no lo es. El autor señala la influencia de odios ancestrales, resentimientos, creencias religiosas, crímenes impunes, populismos y la futilidad generalizada en el declive actual. Žižek recuerda la frase de Beckett: 'Inténtalo otra vez.

Fracasa otra vez. Fracasa mejor', sugiriendo que el mundo se ha especializado en la demolición. Identifica a Trump como un agente del caos y a la teocracia iraní como un seguidor de su ejemplo, destacando la represión y la violencia, especialmente contra las mujeres. El filósofo también critica el izquierdismo autocomplaciente y señala que Trump trasciende la capacidad de curación del psicoanálisis, definiéndolo como un 'ladrón del gozo y promotor de lo reprimido'.

Žižek advierte sobre el desmoronamiento de la democracia, ejemplificado por la figura de Trump, aunque reconoce que su ausencia podría ser aún peor, dada la presencia de Rusia o China. Describe una sociedad postideológica donde los derechos humanos son olvidados y violados, cuestionando el valor de la Ilustración y señalando a los propietarios de las grandes empresas tecnológicas como los nuevos señores feudales.

En la segunda parte del libro, analiza el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero dedica mayor atención al conflicto israelí-palestino, condenando el terrorismo islamista y criticando las víctimas causadas por la respuesta israelí. Žižek defiende la coexistencia pacífica entre palestinos e israelíes, basándose en las ideas de Edward Said y Ami Ayalon, y advierte sobre la amenaza interna a Israel, señalada por Yuval Harari, que reside en la batalla por el alma de la nación





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