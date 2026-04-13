Skylar, el torbellino de 'One Piece': De la ansiedad a la fama mundial

El actor de 'One Piece', Skylar, reflexiona sobre el precio de la fama, la presión del éxito y su camino desde proyectos independientes hasta el estrellato global. Describe el agotamiento y la ansiedad que experimentó, así como la importancia del 'nakama' en la serie.

Poco después de finalizar nuestra entrevista, Skylar tendrá que regresar a Sudáfrica, donde ya está en marcha la grabación de la tercera temporada. La promoción de la serie parece no tener fin, con todo el equipo contagiado de su energía. Antes de empezar la entrevista, nos advierten que Skylar es un torbellino, capaz de arrancar a bailar salsa con el equipo, una de sus recientes aficiones que le sirvió para manejar la presión de pasar de proyectos independientes y una vida anónima a ser perseguido por fans en todas partes. “Empecé con la salsa como una forma de resocializarme en la que no tenía que hablar con la gente. Bailaba, me volvía a la pared y me quedaba tranquilito”, confiesa.

Esa efervescencia y energía tuvieron un costo considerable después de la primera temporada de la exitosa serie de la plataforma de Ted Sarandos. El actor, de origen tinerfeño, con padre libanés y madre británica, llegó al rodaje de la segunda temporada al borde del colapso. “Acabé agotado, la gente me hablaba y yo ni siquiera podía contestar, no era capaz. Estuve con ansiedad social durante mucho tiempo, pasé como un mes sin salir de casa. Estaba consumido mentalmente”, relata. Para entender la situación, es crucial comprender el fenómeno que es One Piece. El manga original es un pilar fundamental de la cultura manga japonesa, comparable en impacto a Dragon Ball para generaciones anteriores, pero con un alcance global actual. El manga de Eiichiro Oda, que comenzó en 1997 y aún no ha concluido, se equipara en ventas mundiales a Harry Potter, con alrededor de 600 millones de ejemplares vendidos. Su adaptación al anime comenzó en 1999 y supera los 1.150 episodios. La legión de fans es igualmente impresionante.

A pesar de la expectación, existía cierta incertidumbre entre los seguidores sobre la adaptación a imagen real de esta peculiar tripulación de piratas. Sin embargo, la primera temporada disipó cualquier duda, catapultando al estrellato mundial a todo el elenco. “El único que podía hacerse a la idea de lo que se nos vino encima era Mackenyu”, comenta Skylar. “En la premier de Tokio, por ejemplo, llevaba su propio equipo de seguridad, además del que nos había puesto Netflix. Porque allí él ya era como Brad Pitt para nosotros, una superestrella”. Mackenyu, hijo de la leyenda del cine de acción Sonny Chiba, quien era la respuesta japonesa a Bruce Lee, interpreta a Zoro, el personaje más popular después del capitán protagonista y amigo/rival constante de Sanji, el cocinero experto en artes marciales interpretado por Skylar. La conexión emocional de los fans con los actores, viéndolos como la encarnación de sus personajes favoritos, desató la locura. Skylar, con su entrega natural, se volcó en la promoción sin reservas, ignorando que el fandom, con su apetito insaciable, demandaría cada vez más. Después de cada foto, cada autógrafo, cada abrazo, siempre había una nueva solicitud. “Me decían: ‘Quiero comerte’, y yo no me daba cuenta de que en algunos casos era literal”.

El actor, que forjó una carrera versátil como dramaturgo, guionista, productor, director y actor independiente, descubrió que esa energía inagotable tenía límites. El precio de la fama se manifestó en una serie de retos inesperados. Para recuperar la confianza, Skylar se refugió en su hogar, armado con una libreta, la misma herramienta que le abrió las puertas a su carrera: las ganas de escribir y contar historias. One Piece se convirtió en un “maravilloso” accidente en su trayectoria. “Me lo ha dado todo, pero no estaba preparado para lidiar con las consecuencias. Aspectos que pensabas que funcionarían a tu favor y realmente son un obstáculo. Por supuesto que hay beneficios, todos: tengo libertad para muchísimas cosas y hacer lo que quiero, pero al mismo tiempo viene acompañada de algo para lo que nadie te prepara”, explica.

La fama repentina alteró incluso su forma de relacionarse: “No es lo mismo cuando solo ven una parte de tu estilo de vida a cuando de repente hay gente esperándote a cualquier hora en la puerta del hotel o de la casa y queriendo una foto cada 10 minutos. Tú has aceptado algo que te ha llevado a eso, pero la persona con la que estás no”. En su libreta, Skylar escribió: “Encargué mi vida por Amazon y me trajo todo lo que le pedí. Pero no supe qué hacer con las cajas”. One Piece es un shonen, un manga dirigido a jóvenes que ha evolucionado sin renunciar a la estética particular de Oda, que la serie ha abrazado sin reparos: colorista, extravagante y con un tono casi camp. Esta es la clave de su éxito y una lección para muchas adaptaciones: no tener miedo a ser One Piece. El atractivo principal reside en el concepto de “nakama”, la idea de familia elegida, defendida por su capitán hasta el extremo, la gente por la que darías todo.





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