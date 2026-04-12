Skylar: Del anonimato a la fama mundial con One Piece, el precio de ser Sanji

Skylar, el actor que interpreta a Sanji en la exitosa serie de Netflix, relata cómo la fama repentina y el fenómeno One Piece impactaron su vida, la importancia de su papel y la necesidad de buscar refugio en la escritura.

Poco después de finalizar nuestra entrevista, Skylar tendrá que regresar a Sudáfrica, donde ya se encuentra en marcha la grabación de la tercera temporada. Sin embargo, podría parecer que la promoción de la serie acaba de comenzar: todo el equipo está contagiado de su energía y antes de empezar la entrevista, me advierten que es un verdadero torbellino. Un tornado que incluso se anima a bailar salsa con el equipo, una de sus últimas aficiones, con la que logró gestionar parte de la presión que implica pasar de proyectos independientes y una vida anónima a ser perseguido a donde quiera que vaya. “Empecé con la salsa como una forma de resocializarme en la que no tenía que hablar con la gente. Bailaba, me volvía a la pared y me quedaba tranquilito”, relata.

La intensa energía y efusividad que desprende tuvieron un precio al concluir la primera entrega de la serie más exitosa de la plataforma de Ted Sarandos: el actor tinerfeño —de padre libanés y madre británica— llegó al rodaje de esta segunda temporada al borde del abismo. “Terminé agotado, la gente me hablaba y yo ni siquiera podía contestar, no era capaz. Padecí ansiedad social durante mucho tiempo, estuve como un mes sin salir de casa. Estaba consumido mentalmente”, confiesa. Para entender la razón detrás de esto, es crucial explicar el fenómeno en el que se vio inmerso Skylar.

One Piece es, en su publicación original, el máximo exponente de la cultura manga japonesa. Lo que fue Dragon Ball/Bola de Dragón para toda una generación, multiplicado en un contexto actual donde el consumo es globalizado. Para ponerlo en perspectiva, el manga de Eiichiro Oda, cuyo primer capítulo se publicó en 1997 y aún no ha concluido, compite en ventas a nivel mundial con Harry Potter: alrededor de 600 millones de ejemplares vendidos. Su adaptación al anime comenzó en 1999, y cuenta con más de 1.150 episodios. El fervor de sus seguidores no se queda atrás en comparación con el de los jóvenes magos.

A pesar de esto, existían numerosas dudas entre los fans respecto a la adaptación a imagen real de una tripulación de piratas muy particulares. No obstante, estas dudas fueron disipadas tras la primera temporada, que catapultó a la fama mundial a todo su elenco. “El único que podía imaginarse lo que se nos venía encima era Mackenyu”, cuenta Skylar. “En la premier de Tokio, por ejemplo, él tenía su propio equipo de seguridad, además del que nos había asignado Netflix. Allí, él ya era como Brad Pitt para nosotros, una superestrella”. Mackenyu es hijo de una leyenda del cine de acción, Sonny Chiba, la respuesta japonesa a Bruce Lee. En la ficción interpreta a Zoro, el personaje más popular después del capitán protagonista y amigo/rival constante de Sanji, un cocinero experto en artes marciales interpretado por Skylar.

Cuando el fandom aceptó a los actores como la encarnación de sus personajes favoritos, la locura se desató. Sin ser consciente de que la masa de fans no tiene fin, Skylar, de naturaleza entregada, se dedicó a la promoción de la serie sin reservas. Sin embargo, en un fandom caracterizado por un hambre insaciable, tras cada selfi, cada firma, cada abrazo, cada gesto, había otro y otro más. “Me decían: ‘Quiero comerte’, y yo no me daba cuenta de que en algunos casos era literal”. El joven canario, que pasó de hacer tablas de surf a forjarse en Londres una respetable y polifacética carrera como dramaturgo, guionista, productor, director y actor independiente, descubrió que toda esa energía inagotable tenía un límite. El precio de la fama se hizo presente.

Para recuperar la confianza en sí mismo, se refugió en su hogar, armado con una libreta, la herramienta que lo condujo a este negocio: las ganas de escribir, de relatar historias, fueron las que le abrieron las puertas a una carrera en la que One Piece fue un “maravilloso” accidente. “Me lo ha dado todo, pero no estaba preparado para lidiar con las consecuencias. Aspectos que pensabas que jugarían a tu favor se convierten en un obstáculo. Por supuesto que hay beneficios, todos: tengo libertad para muchísimas cosas y hacer lo que quiero, pero al mismo tiempo viene acompañada de algo para lo que nadie te prepara”.

La fama repentina alteró incluso su forma de abordar las relaciones: “No es lo mismo cuando solo ven una parte de tu estilo de vida a cuando de repente hay gente esperándote a cualquier hora en la puerta del hotel o de la casa y queriendo una foto cada 10 minutos. Tú has aceptado algo que te ha llevado a eso, pero la persona con la que estás no”. En esa libreta, Skylar escribió: “Encargué mi vida por Amazon y me trajo todo lo que le pedí. Pero no supe qué hacer con las cajas”.

De Taz a Sanji y viceversa One Piece es un shonen, un manga para jóvenes que ha evolucionado hasta superar la etiqueta de la particular estética de Oda que la serie no ha temido incorporar —es colorista, extravagante y tiene un tono camp casi imposible de ver en nuestros días—. También es la clave de su éxito y algo de lo que podrían aprender muchas adaptaciones: no ha tenido miedo a ser One Piece, pero su atractivo principal es la idea de nakama que defiende su capitán hasta elevarla a familia elegida, la gente por la que lo darías todo. Un claro ejemplo de como la cultura del manga puede llegar a lo más alto de la industria del entretenimiento a nivel global





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