Skoda Epiq: Análisis del primer SUV eléctrico fabricado en España en la planta de Landaben

Análisis detallado del Skoda Epiq, el nuevo SUV eléctrico compacto fabricado en la planta de Landaben. Descubre sus prestaciones, autonomía de 440 km y eficiencia energética en este modelo clave para la industria.

La marca checa Skoda ha presentado el Epiq, su primer vehículo fabricado en España, un modelo fundamental para la estrategia de electrificación y para la factoría de Landaben en Navarra. Este nuevo SUV eléctrico compacto se erige como una pieza clave en la transformación industrial de la planta, donde se prepara la incorporación del Volkswagen ID. Cross a la línea de producción para alcanzar niveles récord de producción y plantilla.

Con una longitud de 4,17 metros, el Skoda Epiq se posiciona en el segmento de los SUV urbanos, uno de los que concentra mayor volumen de ventas en el mercado actual. Sin embargo, su arquitectura eléctrica y la ingeniería de la plataforma del grupo le permiten ofrecer un habitáculo que parece corresponder a un automóvil de dimensiones superiores, priorizando la racionalidad espacial y la amplitud interior.

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Diseño y Eficiencia del Espacio Interior

El espacio interior del Skoda Epiq destaca por su inteligencia distributiva, lograda gracias a un suelo plano, la reducción del espacio ocupado por el bloque del motor y una distancia entre ejes de 2,60 metros. Esta configuración convierte al modelo en un vehículo pensado para convertirse en el coche principal de una familia, combinando las dimensiones compactas del exterior con una sensación de desahogo notable.

En el apartado de carga, el Epiq demuestra su vocación familiar con un maletero de 475 litros, situándose entre los mejores registros de su categoría. Esta capacidad permite transportar con comodidad el equipaje habitual de una familia, complementado por la opción de un compartimento delantero adicional de 25 litros para organizar objetos pequeños y aprovechar cada rincón disponible.

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La disposición para los ocupantes también está bien resuelta, ofreciendo una posición de conducción cómoda en las plazas delanteras. En la parte trasera, dos adultos pueden viajar con holgura, existiendo la posibilidad de acomodar a un tercer pasajero en desplazamientos puntuales, confirmando que el modelo aprovecha con inteligencia sus dimensiones sin sacrificar la funcionalidad.

Calidad Constructiva y Tecnología en el Tablero

El interior mantiene la filosofía racional que caracteriza a Skoda, priorizando la funcionalidad sobre la sofisticación excesiva. En las versiones de acabado superior, como la unidad probada, se encuentran revestimientos con apariencia marmórea que resultan blandos y agradables al tacto, transmitiendo una sensación de calidad y un ensamblaje bien resuelto.

Se ha valorado positivamente la recuperación de mandos físicos para funciones habituales como la climatización y los modos de conducción. Esta solución facilita el manejo sin obligar al conductor a recurrir continuamente a la pantalla, la cual, de 13 pulgadas y basada en Android, concentra las funciones de conectividad e infoentretenimiento, ofreciendo una interfaz moderna pero complementaria.

Especificaciones Técnicas y Plataforma MEB+

El Skoda Epiq comparte la nueva plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen con modelos como el Volkswagen ID. Polo, el Volkswagen ID. Cross y el Cupra Raval. Cada fabricante ha trabajado para imprimir su propia personalidad, siendo la prioridad del Epiq ofrecer un eléctrico cómodo, práctico y eficiente con dos capacidades de batería y tres niveles de potencia disponibles.

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Las versiones Epiq 35 y 40 utilizan una batería de 38,5 kWh brutos (37 kWh netos), mientras que el Epiq 55 recurre a una de 55 kWh brutos (52 kWh netos). La potencia oscila entre los 85 kW (116 CV) y los 155 kW (211 CV), logrando una autonomía máxima homologada de 440 kilómetros, lo que asegura versatilidad para diversos perfiles de conductor.

Rendimiento y Eficiencia Energética en la Prueba

La primera toma de contacto se realizó con la versión más potente de 155 kW (210 CV), ofreciendo prestaciones suficientes para afrontar con solvencia desplazamientos urbanos y maniobras en carretera. El vehículo no busca transmitir sensaciones deportivas extremas, sino responder con buena respuesta y ofrecer una conducción confortable y segura para el usuario diario.

Los datos de consumo obtenidos durante la prueba son particularmente interesantes, mostrando una eficiencia destacada para un SUV eléctrico de 210 CV. Tras completar un recorrido de 126 kilómetros, el ordenador de a bordo marcaba 14,7 kWh por cada 100 kilómetros, y en el registro acumulado de 323 kilómetros, la cifra se situaba en 15,1 kWh.

Estos valores contenidos apuntan a que el Skoda Epiq puede convertirse en una alternativa muy interesante para quienes buscan reducir el gasto energético sin renunciar a un vehículo con buenas prestaciones. La combinación de fabricación local en Navarra, eficiencia probada y diseño racional consolida al Epiq como un modelo estratégico para el futuro de la movilidad eléctrica en España.