Skoda conquista Europa: Segunda marca más vendida y beneficios históricos

El fabricante checo Skoda alcanza un hito histórico al convertirse en la segunda marca de automóviles más vendida en Europa, impulsada por el éxito de sus modelos eléctricos y un crecimiento financiero récord.

Skoda ha logrado consolidarse como la marca de moda en el continente europeo, marcando un hito sin precedentes en su historia corporativa. Desde sus humildes comienzos en 1895, cuando operaba simplemente como un taller de reparación de bicicletas en la pequeña localidad de Mladá Boleslav, la firma checa ha recorrido un camino ascendente hasta posicionarse actualmente como la segunda marca de automóviles más vendida en Europa, considerando la Unión Europea junto con el Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza.

Durante el primer trimestre del año 2026, Skoda registró la venta de 222.528 turismos y vehículos todoterreno, lo que representa un incremento extraordinario del 15,7 por ciento en comparación con el mismo periodo del ciclo anterior. Este crecimiento es notablemente superior a la tendencia general del mercado, que aumentó un 11,1 por ciento, según los datos proporcionados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

Con este resultado, Skoda ha superado por primera vez a Toyota, que cae al tercer puesto con 219.664 entregas, y también ha dejado atrás a BMW, que se sitúa en cuarta posición. El éxito comercial se ha traducido en una salud financiera envidiable, alcanzando niveles de rentabilidad históricos para la compañía. Los ingresos generados durante los tres primeros meses del año alcanzaron la cifra de 7.900 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,1 por ciento.

Aún más impresionante es el beneficio operativo, que ascendió a los 660 millones de euros, reflejando un crecimiento del 20,9 por ciento y convirtiéndose en el mejor primer trimestre registrado en toda la trayectoria de la empresa. El margen operativo sobre las ventas se situó en un sólido 8,3 por ciento, superando el 7,5 por ciento del año previo, mientras que el flujo de caja neto experimentó un salto masivo del 64,4 por ciento, llegando a los 867 millones de euros.

La empresa atribuye estos logros a una gestión rigurosa de los costes, una gama de productos moderna y las sinergias estratégicas mantenidas dentro del Grupo Volkswagen, especialmente a través del Brand Group Core. La transición hacia la movilidad sostenible ha sido el motor principal de este crecimiento. El Skoda Elroq se ha posicionado como el segundo modelo eléctrico más vendido de Europa, mientras que el Enyaq ocupa la quinta posición.

A nivel global, la marca ha visto cómo sus entregas de vehículos electrificados aumentaron un 71,4 por ciento, destacando el crecimiento del 91,9 por ciento en los modelos totalmente eléctricos. El Elroq ha sido especialmente exitoso en mercados clave como Alemania, donde lideró las ventas eléctricas, y ha mantenido posiciones dominantes en la República Checa, Dinamarca, Lituania, Austria y Suiza.

A pesar del auge eléctrico, la marca mantiene un equilibrio saludable con sus modelos tradicionales; el Skoda Octavia continúa siendo el líder de ventas con 46.900 unidades, seguido por el Kodiaq con 35.600 y el Karoq con 24.900 entregas. Mirando hacia el futuro, Skoda prepara su expansión en el mercado español con el lanzamiento del Epiq, un SUV urbano totalmente eléctrico que representa un paso estratégico fundamental, ya que será el primer vehículo de la marca fabricado en territorio español, específicamente en la planta de Volkswagen Navarra.

Este nuevo modelo compartirá plataforma con el Volkswagen ID, reforzando la eficiencia productiva del grupo. Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto, ha expresado su orgullo por alcanzar la segunda posición en un mercado tan competitivo, subrayando que la solidez financiera actual demuestra que es posible combinar el crecimiento acelerado con la eficiencia operativa.

Con una estrategia clara y una oferta diversificada, Skoda no solo compite con los gigantes tradicionales, sino que se prepara para enfrentar la irrupción de marcas asiáticas como BYD, manteniendo su identidad checa y su respaldo alemán





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