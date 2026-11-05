Skechers lanza la AERO Elite: su primera superzapatilla de carbono para maratones

Skechers presenta la AERO Elite, la primera superzapatilla con placa de carbono de la marca, diseñada para maximizar el rendimiento en competición con tecnología Hyper Burst Pro™.

La marca deportiva Skechers ha hecho un anuncio significativo para la comunidad de atletas de resistencia al presentar oficialmente su primer modelo de superzapatilla diseñado específicamente para la competición. Este nuevo calzado, bautizado con el nombre AERO Elite, representa la cumbre tecnológica de la marca y está orientado a corredores que buscan optimizar su rendimiento desde carreras de cinco kilómetros hasta el desafío completo de un maratón.

La introducción de la AERO Elite marca un hito histórico, ya que constituye el modelo más avanzado de la serie AERO y la primera vez que la compañía integra una placa de infusión de carbono que recorre toda la estructura de la zapatilla. Este diseño, inspirado en el principio geométrico Voronoi, tiene como objetivo principal impulsar el pie hacia adelante y maximizar el retorno de energía en cada paso, ofreciendo una ventaja mecánica sustancial para quienes compiten a alto nivel.

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Innovación técnica en la suela Hyper Burst Pro

El corazón tecnológico de esta nueva silueta reside en su mediasuela, que emplea la espuma supercrítica ultraligera Hyper Burst Pro™. Esta combinación busca fusionar una amortiguación excepcional con un retorno de energía superior, creando una plataforma de reacción rápida. Además, la tecnología Hyper Arc® trabaja en conjunto con la geometría de la zapatilla para acompañar fluidamente el movimiento del pie, desde el momento del apoyo inicial hasta el despegue final, asegurando una mecánica natural y eficiente.

Para garantizar la estabilidad y el control, la suela exterior utiliza el compuesto Lite Grip™ TPU. Este material se ha seleccionado para proporcionar un agarre extraordinario en diversos tipos de terreno, lo que resulta crucial durante los eventos de competición donde las condiciones pueden variar. La integración de este compuesto con la placa de carbono y la espuma asegura que la zapatilla no solo sea ligera, sino también robusta ante la exigencia de la carrera.

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Diseño ergonómico y materiales transpirables

La parte superior de la AERO Elite está confeccionada con un tejido transpirable Jacquard, lo que contribuye a la regulación térmica y al confort durante esfuerzos prolongados. Complementando esta construcción, la lengüeta cuenta con el sistema Performance FitKnit®, diseñado para lograr un ajuste perfecto alrededor del pie. Esta combinación de materiales trabaja al unísono con la suela para ofrecer una experiencia de calzado que minimiza la fricción y maximiza la sensación de seguridad.

Catherine Zou, directora senior de Desarrollo de Producto de Skechers, ha destacado que esta es la zapatilla de correr más avanzada técnicamente que la compañía ha producido hasta la fecha. Su declaración subraya el esfuerzo de años de desarrollo silencioso de la marca para alcanzar este nivel de ingeniería deportiva, posicionando a la AERO Elite como una herramienta seria para atletas de élite y entusiastas del running.

Impacto en el mercado y disponibilidad comercial

La serie Skechers AERO no se limita a este único modelo de alto rendimiento, sino que abarca una gama diseñada para apoyar a los corredores en todas las etapas de su entrenamiento. Muchos de los modelos de esta línea incorporan la tecnología HandsFree Slip-ins®, que permite calzar las zapatillas de forma sencilla y sin usar las manos, asegurando al mismo tiempo un ajuste seguro en la zona del talón para mejorar la comodidad diaria.

Para los consumidores interesados en adquirir esta tecnología de punta, la AERO Elite ya se encuentra disponible en puntos de venta especializados como ALS, Deporvillage y 365 Rider. Esta distribución estratégica asegura que los corredores que se preparan activamente para sus próximas competiciones puedan acceder a esta herramienta que promete transformar su rendimiento en el momento crucial de la carrera, donde el dorsal se convierte en una meta tangible.