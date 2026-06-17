Skechers lanza Football Lab, un proyecto innovador para jóvenes talentos del fútbol

La marca Skechers ha presentado en Madrid el Skechers Football Lab, una iniciativa que integra fútbol, formación, scouting, contenido y comunidad para conectar con nuevas generaciones de futbolistas. El proyecto incluye captación de talento, entrenamientos profesionales y un ecosistema digital, con la participación de jugadores del RC Deportivo de La Coruña.

La marca de calzado y ropa deportiva Skechers ha presentado en Madrid un innovador proyecto denominado Skechers Football Lab , una iniciativa que busca conectar fútbol, formación, scouting, contenido y comunidad a través de una experiencia única diseñada específicamente para jóvenes talentos del deporte rey.

Este proyecto nace con el objetivo de crear una experiencia diferencial alrededor del fútbol base, posicionando a la marca como un actor relevante dentro del ecosistema del fútbol formativo y de alto rendimiento, y pretendiendo llegar directamente a las nuevas generaciones de futbolistas. Durante la temporada estival, Skechers pondrá en marcha un proceso abierto de captación de talento, dirigido a jóvenes jugadores de cualquier lugar, que podrán mostrar sus habilidades a través de diversos retos, entrevistas y la generación de contenido exclusivo.

Los seleccionados tendrán la oportunidad de entrenar y convivir reproduciendo el día a día de un futbolista profesional: contarán con entrenamientos especializados, preparación física específica, análisis de rendimiento, sesiones de mentoring y contacto directo con los embajadores y el producto de Skechers Football. El proyecto contará además con un potente ecosistema de comunicación y contenido en tiempo real, integrando a medios de comunicación, creadores digitales, jugadores profesionales, retailers y plataformas sociales para amplificar el alcance del Football Lab más allá del propio evento físico.

Como parte de esta iniciativa, se ha confirmado la participación de jugadores del RC Deportivo de La Coruña, lo que refuerza el vínculo del proyecto con el fútbol profesional y su apuesta decidida por las nuevas generaciones. Skechers Football Lab representa así una nueva manera de conectar marca, fútbol y jóvenes, apostando firmemente por el talento emergente y por la construcción de una comunidad auténtica y comprometida alrededor del deporte.

Según declaraciones de la marca, Queremos convertir Skechers Football Lab en una plataforma que inspire, forme y conecte con los jóvenes futbolistas antes de que se conviertan en estrellas. Este lanzamiento subraya la estrategia de Skechers por profundizar en el mundo del fútbol, un mercado clave para su línea deportiva, y por hacerlo de una forma que trascienda la simple patrocinio para ofrecer valor tangible a la base del deporte.

La iniciativa combina por tanto la detección de talento, la formación de calidad y la creación de contenido atractivo, todo ello bajo el paraguas de una experiencia comunitaria que busca generar un impacto duradero en la cantera del fútbol español e internacional





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