Skechers Football lanza el Sunset Pack: una explosión de color inspirada en los atardeceres de Los Ángeles

La nueva colección Sunset Pack de Skechers Football combina diseño vibrante y tecnología avanzada, con la participación de estrellas como Mohammed Kudus, Jamie Redknapp, Frank Leboeuf y Ruud Gullit.

Skechers Football ha presentado su nueva colección Sunset Pack , una gama de botas de fútbol que captura la esencia de los atardeceres de Los Ángeles a través de colores vibrantes y un diseño innovador.

Este pack incluye dos modelos: la completamente nueva Suecia y un clásico renovado, ambos concebidos para ofrecer un rendimiento excepcional en el campo. La inspiración proviene de un refugio roadside típico de la América más auténtica, donde las estrellas del fútbol se preparan y se sienten como en casa antes de que empiece la acción. La primera bota, diseñada para la velocidad pura, incorpora un upper pionero con secciones recortadas que reducen el peso significativamente.

Su placa de thermoplastic y fiberglass proporciona una tracción agresiva, ideal para cambios de dirección rápidos y aceleraciones explosivas. Por otro lado, el segundo modelo está pensado para el control total del juego. Cuenta con una horma personalizada que garantiza un ajuste perfecto, así como una mayor sensibilidad en el contacto con el balón, permitiendo a los jugadores ejecutar pases y tiros con precisión milimétrica.

Para celebrar el lanzamiento, Skechers ha contado con invitados especiales de lujo: el talentoso Mohammed Kudus, el exjugador Jamie Redknapp, el campeón del mundo Frank Leboeuf y la leyenda Ruud Gullit. Todos ellos han probado las nuevas botas y han compartido su entusiasmo por esta colección que combina estilo y funcionalidad. El Sunset Pack ya está disponible en la tienda online de Skechers y en puntos de venta seleccionados, prometiendo marcar tendencia tanto en el césped como fuera de él





sportlife_es / 🏆 15. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Botas Skechers Sunset Pack Diseño

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PcComponentes lanza ofertones para el Mundial: esta Smart TV 4K de 65'' está rebajada 500 euros¿Quieres aprovechar el Mundial para cambiar de Smart TV? Igual no solo para la cita deportiva por excelencia del verano, pero sí que puede ser una buena excusa si tienes una tele...

Read more »

PcComponentes lanza ofertones para el Mundial: esta Smart TV 4K de 65'' está rebajada 500 euros¿Quieres aprovechar el Mundial para cambiar de Smart TV? Igual no solo para la cita deportiva por excelencia del verano, pero sí que puede ser una buena excusa si tienes una tele...

Read more »

Sánchez lanza el Plan Social del Clima con 9.000 millones, con 4.700 para rehabilitar viviendaEl ejecutivo destinará 4.300 millones para a descarbonización de la movilidad

Read more »

Industria lanza ayudas por casi 12 millones para abaratar la factura energética de la industria electrointensivaEn concreto, estas ayudas, que están enmarcadas en el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, tienen por objetivo mejorar la competitividad del sector industrial.

Read more »