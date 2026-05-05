SIX Obtiene Luz Verde de FINMA para la Custodia de Criptoactivos

SIX ha recibido la aprobación regulatoria de FINMA para ofrecer servicios de custodia de criptoactivos a través de su Depositario Central de Valores, marcando un hito en el desarrollo de una infraestructura de mercado institucional regulada para los criptoactivos.

SIX , la principal bolsa de valores suiza, ha alcanzado un hito crucial en su expansión hacia el mundo de los activos digitales al recibir la aprobación de la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero ( FINMA ) para ofrecer servicios de custodia de criptoactivos.

Esta autorización, otorgada a través de su Depositario Central de Valores (DCV) con licencia, representa un avance significativo en la construcción de una infraestructura de mercado institucional regulada y confiable para los criptoactivos en Suiza y potencialmente en toda Europa. La aprobación de FINMA no solo valida el enfoque innovador de SIX, sino que también proporciona a las instituciones financieras la seguridad jurídica y la resiliencia operativa necesarias para participar en el mercado de criptoactivos con confianza.

Este desarrollo es particularmente importante en un momento en que la demanda de servicios de custodia de criptoactivos por parte de inversores institucionales está en aumento, pero la falta de una regulación clara y una infraestructura robusta ha sido un obstáculo importante para la adopción generalizada. La capacidad de SIX de ofrecer custodia de criptoactivos dentro de la misma infraestructura regulada que se utiliza para los valores tradicionales elimina esta barrera y abre nuevas oportunidades para las instituciones financieras que buscan diversificar sus carteras y ofrecer a sus clientes acceso a una gama más amplia de activos.

La nueva capacidad de custodia de criptoactivos de SIX se basa en un modelo de acceso unificado que la empresa describe como 'one plug to two worlds' o 'un enchufe para dos mundos'. Este modelo tiene como objetivo conectar los activos tradicionales y digitales, simplificando la complejidad asociada con la gestión de ambos tipos de activos en entornos separados.

Al proporcionar un entorno de post-contratación único y escalable, SIX permite a las instituciones financieras gestionar sus activos tradicionales y digitales de manera más eficiente y rentable. Esto incluye servicios como la liquidación, la compensación y la custodia, todo dentro de una única plataforma regulada.

La integración de capacidades de activos digitales en la oferta principal de SIX representa un cambio estratégico para la empresa, que busca posicionarse como un proveedor líder de soluciones de post-contratación integradas y digitales en Europa. La empresa ha invertido significativamente en tecnología y experiencia en activos digitales en los últimos años, y la aprobación de FINMA es una validación de estos esfuerzos.

La estrategia de SIX se alinea con la creciente tendencia hacia la tokenización de activos tradicionales, que se espera que impulse la demanda de servicios de custodia de criptoactivos en los próximos años. La tokenización permite la representación digital de activos del mundo real, como acciones, bonos y bienes raíces, en una cadena de bloques, lo que facilita su negociación y transferencia.

Rafael Moral Santiago, responsable de la división de Securities Services y miembro del Executive Board de SIX, enfatizó la importancia de este hito para la empresa y para el mercado en general. Según Moral Santiago, el objetivo de SIX es proporcionar a las instituciones financieras una puerta de entrada unificada, segura y regulada a los activos digitales.

Al ampliar su infraestructura de Depositario Central de Valores para incluir la custodia de criptoactivos e integrar capacidades de activos digitales en su oferta principal, SIX combina la innovación en activos digitales con la certeza regulatoria y la robustez operativa de la infraestructura de mercado financiero tradicional. Moral Santiago también destacó que este hito representa un paso importante en la estrategia de SIX para convertirse en un proveedor paneuropeo de soluciones de post-contratación integradas y digitales para 2030.

La empresa planea continuar invirtiendo en tecnología y experiencia en activos digitales para expandir su oferta y satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. La aprobación de FINMA permite a SIX competir con otros proveedores de servicios de custodia de criptoactivos, tanto tradicionales como nuevos participantes en el mercado.

La empresa confía en que su infraestructura regulada, su experiencia en servicios financieros y su enfoque en la innovación le permitirán diferenciarse de la competencia y capturar una cuota significativa del mercado de custodia de criptoactivos en Europa. La iniciativa de SIX también podría tener un impacto positivo en el ecosistema de criptoactivos en Suiza, atrayendo a más inversores institucionales y fomentando la innovación en el sector





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