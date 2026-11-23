El sindicato de veterinarios advierte que el nuevo protocolo de la Consejería de Agricultura debilita la independencia técnica y aumenta la transmisión de tuberculosis.

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León ( SIVECAL) ha emitido una advertencia severa sobre las implicaciones de seguridad sanitaria derivadas de las nuevas directrices implementadas por la administración regional. La organización gremial señala que el actual marco regulatorio representa un retroceso significativo en los programas de saneamiento ganadero existentes en la comunidad autónoma.

Nuevo Protocolo de Actuación Veterinaria

El origen de esta controversia se encuentra en el Protocolo General para las actuaciones de los veterinarios habilitados en los programas de sanidad animal de Castilla y León. Este documento fue dictado por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera el pasado 16 de noviembre de 2026. Según el análisis técnico presentado por el sindicato, esta normativa delega potestades administrativas que deberían corresponder exclusivamente a los Servicios Veterinarios Oficiales. La medida permite a los titulares de las explotaciones elegir libremente al profesional que realice las campañas de saneamiento, generando una dependencia económica contractual que compromete la imparcialidad requerida.

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Conflictos de Interés y Marco Legal Europeo

SIVECAL ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Joaquín Pino, para exponer sus graves preocupaciones. El sindicato basa su argumentación en el artículo 30.b del Reglamento (UE) 2017/625, el cual exige que las personas físicas que asumen tareas de control oficial actúen con total imparcialidad. La directiva europea establece que estos profesionales deben estar libres de cualquier conflicto de intereses, un requisito que el sindicato define como absoluto y no gradual. La dependencia económica del veterinario respecto al ganadero que debe inspeccionar invalida esta independencia estructural, independientemente de la formación adicional o la supervisión posterior.

Riesgos para la Salud Pública y la Ganadería

Los veterinarios advierten que esta modificación normativa pone en riesgo la erradicación de la tuberculosis bovina en la región. La tuberculosis es una zoonosis que puede contagiarse a las personas, por lo que el debilitamiento de los controles sanitarios tiene implicaciones directas para la Salud Pública de los castellanos y leoneses. SIVECAL insiste en que la rentabilidad de las explotaciones ganaderas está intrínsecamente ligada al mantenimiento de altos estándares sanitarios. Sin estas garantías, la región podría perder su ventaja competitiva frente a otras comunidades autónomas que mantienen niveles de bioseguridad más estrictos.

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Contexto Histórico y Antecedentes

Esta no es la primera vez que la Consejería de Agricultura enfrenta críticas por su gestión de los controles sanitarios. En 2023, el mismo sindicato advirtió sobre los riesgos de relajar las medidas de saneamiento ganadero, específicamente en el control de la tuberculosis bovina. En aquella ocasión, el antecesor de Joaquín Pino en el cargo, Gerardo Dueñas, tuvo que enfrentarse a la intervención del gobierno central. Fue el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) quien emitió la orden necesaria para corregir la situación y proteger los estándares de sanidad animal.

Estándares Técnicos y Futuro Inmediato

El sindicato reconoce el impecable trabajo técnico realizado en años anteriores por los funcionarios y el personal contratado para las campañas oficiales. Gracias a estos esfuerzos, junto con el apoyo de los ganaderos responsables, Castilla y León ha alcanzado estándares elevadísimos de calificación sanitaria. SIVECAL pide al consejero Joaquín Pino que no permita que la política entrometa en la técnica y la ciencia. La organización reclama medios técnicos y económicos suficientes para mantener la competitividad del sector sin comprometer la seguridad alimentaria ni la salud de la ciudadanía.