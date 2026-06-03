Situación de rehenes en Bakersfield termina con sospechoso muerto y todos los rehenes a salvo

Un enfrentamiento de más de 15 horas en un banco de Bakersfield, California, finalizó con la muerte del sospechoso y la liberación de todos los rehenes ilesos. La policía y el FBI intervinieron tras una amenaza de bomba y la toma de rehenes. Dos personas fueron liberadas durante las negociaciones previas al desenlace.

Un tenso enfrentamiento en Bakersfield , California, concluyó en la madrugada del miércoles con la muerte del sospechoso y la liberación de todos los rehenes ilesos, según informó la Policía local.

La situación, que se prolongó por más de 15 horas, comenzó el martes alrededor de la 1:00 p.m. cuando se reportó una amenaza de bomba en un edificio bancario que alberga una sucursal del Chase Bank y un centro de servicios estudiantiles. El individuo, un adulto de sexo masculino, se atrincheró en el interior con varios rehenes, desencadenando un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

Los negociadores lograron la liberación de dos rehenes durante la noche del martes, mientras que el resto permaneció cautivo hasta que un tiroteo con agentes del FBI puso fin al secuestro. La Policía confirmó que ningún rehén resultó herido, aunque todos recibieron atención médica en el lugar. El operativo incluyó la participación del equipo SWAT, el escuadrón antiexplosivos, la unidad antipandillas, negociadores y un equipo de drones.

Agentes del FBI, especializados en rescate de rehenes, también se sumaron a las labores. La alcaldesa Karen Goh instó al público a evitar la zona para permitir que los profesionales trabajaran con seguridad. El edificio fue acordonado con cintas policiales, y varios edificios gubernamentales, como el Ayuntamiento y la sede de la Policía, fueron puestos bajo cierre de seguridad.

Las autoridades no especificaron de inmediato las demandas del secuestrador ni el número exacto de rehenes que aún estaban en el interior antes del desenlace. Bakersfield, una ciudad de aproximadamente 420,000 habitantes ubicada a 160 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, es conocida como un centro cultural de la música country. La rápida respuesta de las fuerzas del orden y la coordinación con el FBI fueron clave para resolver la crisis sin víctimas fatales entre los rehenes.

La investigación continúa para determinar las motivaciones del sospechoso y los detalles del artefacto explosivo que presuntamente portaba. Este incidente se suma a una serie de eventos similares en Estados Unidos, donde los bancos se han convertido en blancos de intentos de robo o secuestro, aunque en esta ocasión el desenlace evitó una tragedia mayor





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