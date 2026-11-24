SitBackFit revoluciona la ergonomía laboral en Valencia con viBALL. Integra movimiento activo en la jornada para combatir efectos de estar sentado.

Un entrenador valenciano especializado en problemas de espalda ha desarrollado SitBackFit, un innovador proyecto que propone evolucionar la ergonomía tradicional para incorporar más movimiento durante la jornada laboral. Esta iniciativa surge de la necesidad de equilibrar la práctica deportiva con las horas sedentarias, buscando soluciones concretas para el bienestar en espacios de trabajo.

Origen del proyecto en Valencia

SitBackFit nace de la experiencia directa de su creador, un entrenador con formación específica en el trabajo con personas que sufren problemas de espalda. La reflexión inicial partió de cuestionar si es suficiente entrenar una hora al día si se permanece prácticamente inmóvil el resto de la jornada. A pesar de la creciente conciencia sobre la importancia de hacer ejercicio mediante fuerza, running o ciclismo, las horas dedicadas a trabajar o estudiar frente a una pantalla reciben mucha menos atención.

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El producto viBALL diseñado

Para materializar su filosofía, se ha desarrollado viBALL, un producto fabricado en Valencia que combina una pelota de ejercicio con una funda y una base metálica con ruedas. A diferencia de una fitball deportiva convencional, este dispositivo ha sido concebido desde su origen como un asiento para el entorno laboral, priorizando su integración estética y funcional en el espacio cotidiano. Su propósito principal es facilitar pequeños cambios de posición y movimientos mientras se trabaja, sin olvidar la importancia fundamental de levantarse y alternar actividades durante el día.

Filosofía de movimiento activo

La propuesta de SitBackFit va más allá del uso exclusivo del producto viBALL, abogando por una nueva comprensión de la ergonomía que no se limite a adaptar el mobiliario, sino que facilite incorporar movimiento de forma constante. No se trata de rechazar la ergonomía convencional ni de permanecer en movimiento ininterrumpidamente, sino de entender que una buena adaptación del puesto debe complementarse con cambios de posición, actividad física y pausas regulares. El objetivo no es encontrar una postura perfecta estática, sino disponer de más oportunidades para movernos.

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Protocolos de pausa y hábitos

El sistema incluye recomendaciones específicas como pausas breves cada una o dos horas para interrumpir el trabajo y levantar el cuerpo, así como momentos para alejarse del puesto y caminar. Además, un protocolo de activación está disponible desde la web de SitBackFit, encargándose de recordar al usuario cuándo corresponde realizar cada tipo de pausa. Esta herramienta busca que el movimiento deje de ser algo que se hace únicamente cuando se recuerda, convirtiéndose progresivamente en un hábito cotidiano e integrado en la rutina profesional.

Impacto en el bienestar laboral

Una de las reflexiones centrales del proyecto es que una persona puede entrenar cinco días a la semana, mantener una buena condición física y, sin embargo, pasar seis, ocho o más horas sentada durante su jornada laboral. Practicar deporte es fundamental, pero no elimina la necesidad de prestar atención a los hábitos durante el resto del día. SitBackFit plantea una propuesta complementaria al entrenamiento tradicional, enfocándose en incorporar más movimiento en los momentos cotidianos asociados tradicionalmente a la inmovilidad, evitando que el movimiento desaparezca durante tantas horas de la rutina.

Futuro y estudios de evaluación

El proyecto nace con la intención de contribuir a un cambio significativo en la forma de entender la ergonomía y el bienestar en los espacios de trabajo. Su propuesta combina el desarrollo de productos como viBALL con herramientas prácticas y protocolos que ayudan a introducir hábitos de movimiento sostenibles. SitBackFit contempla la realización de estudios piloto en entornos laborales para evaluar la experiencia de uso, la incorporación de nuevos hábitos y la percepción de bienestar de los participantes, buscando demostrar que mejorar nuestra relación con el movimiento no requiere únicamente más tiempo en el gimnasio.