Siri Hustvedt narra el último capítulo de Paul Auster en su nuevo ensayo

En su obra más reciente, la escritora sueco-estadounidense Siri Hustvedt ofrece un vívido relato de los últimos meses de la vida de Paul Auster, combinando cartas, memorias en tiempo real y una mirada profunda al proceso de duelo, mientras reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte y la continuidad de la escritura. Con ventas que lo sitúan en el primer lugar en Francia y una publicación en once países, el libro equilibra la frialdad académica con la ternura narrativa del propio autor y el espíritu poético de Hustvedt. A través de diálogos íntimos, recuerdos compartidos y la imagen de la portada con los protagonistas risueños, el texto explora la tensión intelectual entre la ciencia y la ficción, la naturaleza del acompañamiento en cuidados intensivos y el misterioso matiz de una presencia fantasma que el escritor deseaba en su despedida.

Siri Hustvedt presenta su nueva obra con una mezcla de formatos: cartas a amigos, memorias en tiempo real y cartas de Paul Auster a su nieto recién nacido.

El libro relata el último año de la vida del autor, describiendo sus momentos de cuidado intensivo y los acuerdos tácitos entre ambos sobre el trabajo y la escritura. La autora narra, con su habitual mezcla de ensayística y narrativa poética, cómo Paul, pese a su enfermedad, continuó escribiendo y tejiendo sus ideas a pesar de la proximidad de su muerte.

El relato se centra en una escena íntima en la que el poeta y el escritor comparten la última noche juntos, reconociendo la inminencia de la pérdida, y el dilema de continuar una pasión creativa en la última etapa de la vida. El libro también retoma el tema de la dualidad entre la frialdad científica y la ternura de la ficción, compareciendo la vida de Paul y la de una narradora universalmente conocida.

Entre citas literarias y imágenes de la portada donde aparecen ambos con una sonrisa cómplice, Hustvedt explora la idea de que el duelo es una etapa que exige adaptar la rutina diaria, la vida y la memoria al vacío que deja el ser querido habiendo fallecido. El tono de la obra recuerda a la voz de otras celebraciones de literatos y premiados, donde el lector se detiene a valorar la lección sobre la gestión de la literatura, la fuerza de la escritura como la propia salvación y la imprevisibilidad de la muerte.

A través de la mirada de la autora, la muerte se convierte en un proceso que se esclarece y endurece con la resiliencia de un ser humano. En el estudio de la editorial, la crítica examinó la portada que enlaza con la apariencia de ambos en la década de los setenta y termina con la declaración de cómo el inglés de la edición hace posible darle significado y titularidad a los fantasmas.

En conclusión, la obra confirma que el pseudo-fantasma, la fragilidad de la vida y la narrativa de la muerte se entrelaza en una pieza única, y tiene lugar tanto en los ámbitos académicos como en la literatura popular y la crítica especializada. Este relato presente un equilibrio entre las flacas curiosidades sobre el libro, la presión de las demandas de los mercados y el atacadón de las descripciones de la amistad y la pasión, con placeres de las ajas que subrayan el noble resultado.





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