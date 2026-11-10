Sira Rego pide suspender TikTok en España por contenidos de violencia sexual infantil

Sira Rego exige a TikTok que suspenda su actividad en España y pide a la AEPD su bloqueo cautelar por contenidos de violencia sexual contra la infancia.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha exigido a TikTok que suspenda su actividad en España tras detectar lo que describe como graves deficiencias en la protección de los menores. La petición se formuló este miércoles, y la responsable del departamento anunció que activará todas las medidas a su alcance para bloquear de forma cautelar la red social en el país.

Rego sostuvo que, si dependiera de su ministerio, la plataforma ya estaría cerrada, y resumió su postura con una frase contundente: 'esto tiene que terminar'. La ministra justifica la intervención en que la red alberga miles de contenidos de violencia sexual contra la infancia.

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Cómo funciona la petición de bloqueo ante la AEPD

La ministra ha solicitado por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, que decrete el cierre de la plataforma en caso de que TikTok no suspenda su actividad por voluntad propia.

La petición se apoya en la normativa europea de protección de datos, que contempla que, en circunstancias excepcionales, una autoridad de control pueda adoptar de forma inmediata medidas provisionales con efectos jurídicos en su propio territorio cuando considere urgente proteger los derechos y las libertades de los interesados.

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Según esa misma norma, estas medidas tienen un periodo de validez no superior a tres meses. La AEPD, en este caso, debe comunicar las medidas adoptadas junto con los motivos a las demás autoridades de control de la Unión Europea.

Rego se inspira en lo que hizo el organismo equivalente en Italia en 2021. Tras la muerte de una niña de 10 años que participó en un reto promovido por TikTok, la plataforma quedó suspendida en ese país hasta que accedió a establecer ciertas garantías.

Denuncias sobre contenidos y respuestas de TikTok

Sira Rego considera que TikTok ha dado largas a las demandas del Gobierno y que no ha ofrecido compromisos verificables para frenar la difusión de material de abuso infantil en su plataforma.

La ministra explicó que había trasladado su preocupación a la compañía el lunes y solicitado una reunión de urgencia. Según su relato, los representantes de TikTok se limitaron a indicar que estudiarían la situación, sin mostrar voluntad de realizar una auditoría ni de plantear mecanismos de verificación.

Una investigación citada por el Ministerio ha detectado más de 1.000 vídeos y 20.000 perfiles de presuntos pedófilos que intercambian o venden materiales donde se abusa sexualmente de menores. Fuentes del departamento señalan que el caso plantea serias dudas sobre la eficacia de los sistemas de detección y moderación de TikTok.

Rego afirma haber comprobado personalmente que, introduciendo determinadas palabras en el buscador de TikTok, se accede de forma rápida a contenidos de violencia sexual infantil y a canales donde se comparte material de ese tipo. Entre los vídeos señalados, la ministra sostiene que la compañía solo ha retirado cinco de un total de 50.

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La ministra acusa a la red social de sostener y perpetuar un ecosistema de violencia sexual contra niños, y califica el problema de estructural. A su juicio, los mecanismos de autorregulación a los que alude la compañía no están funcionando, y los algoritmos premiarían el beneficio por delante del cumplimiento de los derechos de la infancia.

Medidas exigidas a TikTok y próximos pasos

Sira Rego ha exigido a TikTok que retire el material pedófilo, presente un balance verificable de cuentas suspendidas, arregle su sistema de moderación y establezca un plan de corrección con plazos e indicadores verificables.

La ministra también reclama que TikTok intervenga su algoritmo, al que considera responsable de una vulneración de derechos fundamentales de naturaleza muy grave. Rego pide medidas inmediatas para que la plataforma deje de recomendar y amplificar perfiles vinculados a la violencia sexual contra la infancia.

Mientras la compañía resuelve estas medidas y garantiza que TikTok es un espacio seguro, el Gobierno le ha sugerido que suspenda su actividad en España. La decisión final corresponderá a la AEPD, que podría adoptar medidas provisionales con una validez máxima de tres meses.

Rego subrayó que el marco legal prevé esa posibilidad: 'En situaciones excepcionales la autoridad podrá tomar la decisión de suspender la actividad'. La ministra insiste en que la protección de los menores debe prevalecer sobre el modelo de negocio de la plataforma.