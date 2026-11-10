Sira Rego pide a la AEPD paralizar TikTok por abusos a menores

La ministra Sira Rego solicita a la AEPD investigar y suspender TikTok en España tras detectar miles de vídeos de abusos sexuales a menores y perfiles pedófilos.

La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha formalizado una solicitud urgente ante la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD) para que investigue las graves irregularidades detectadas en la plataforma TikTok. Esta acción busca autorizar la suspensión temporal del servicio en todo el territorio nacional como medida excepcional frente a la presencia masiva de contenido ilegal.

Evidencias de Abusos Sexuales a Menores

Durante una reunión celebrada este martes con representantes de la compañía, Sira Rego expuso cifras alarmantes que justifican la intervención estatal. Se han identificado mil vídeos relacionados con abusos sexuales contra menores y más de veinte mil perfiles vinculados a potenciales pedófilos dentro del ecosistema digital de la red social.

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Falta de Compromiso Técnico y Ético

Sira Rego criticó públicamente la respuesta de la plataforma, señalando que no se han presentado soluciones técnicas ni muestras de voluntad de compromiso. La titular del ministerio destacó la ausencia total de propuestas para realizar auditorías independientes o establecer mecanismos robustos de verificación que garanticen la seguridad infantil.

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Transmisiones en Vivo y Comunidades Peligrosas

Además de los vídeos estáticos, la fundación asociada al ministerio localizó noventa y una emisiones en directo protagonizadas por menores procedentes de diecisiete países distintos. En estas transmisiones, algunos usuarios solicitaban acciones, incluidas de carácter sexual, a cambio de dinero, sumándose a una comunidad de más de dos mil miembros dedicada a buscar contenido infantil inapropiado.

Investigación Fiscal y Bloqueo de Contenido

El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado simultáneamente a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación formal sobre los contenidos denunciados. Mientras tanto, se informa que la política actual de la fundación está impidiendo activamente la localización y eliminación eficaz de este material ilegal, lo que agrava la situación de riesgo para los usuarios vulnerables.