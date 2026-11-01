Siniestralidad ferroviaria en España sube 161% entre 2018 y 2025 con más de cien muertos

La siniestralidad ferroviaria en España creció 161% entre 2018 y 2025. Los accidentes Urda y Adamuz causaron más de cien muertos, revelando fallos estructurales.

Los accidentes ferroviarios en la red gestionada por Adif experimentaron un incremento dramático del 161% entre los años 2018 y 2025. La cantidad de siniestros registrados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios se multiplicó, pasando de 41 incidentes en 2018 hasta alcanzar los 107 en 2025. Esta escalada preocupante de la siniestralidad ha cobrado un alto precio humano, destacando los recientes tragicos eventos en las localidades de Urda y Adamuz, los cuales han elevado la cifra total de fallecidos a más de cien muertos.

Explosión de descarrilamientos y mortalidad

La gravedad de la situación se evidencia en el número de descarrilamientos, los cuales aumentaron de uno solo en 2018 a veintisiete durante el año anterior. Esta cifra representa un nivel sin precedentes en los últimos ocho años, donde no se habían registrado volúmenes tan elevados tanto en muertes como en fallos estructurales de las vías. La tendencia ascendente no es un fenómeno repentino, sino el resultado de una acumulación progresiva de problemas operativos y de mantenimiento en toda la red nacional.

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Liberalización y aumento masivo del tráfico

Este repunte alarmante coincide cronológicamente con la liberalización del sector ferroviario ocurrida en 2021 y con un incremento masivo del tráfico de viajeros en las infraestructuras de alta velocidad. La apertura a nuevos operadores comerciales multiplicó la complejidad operativa sobre una misma base de infraestructura, lo que exigía una mayor inversión en conservación para mantener los estándares de seguridad. El tráfico de pasajeros en las vías del AVE se disparó de veinte millones de usuarios en 2018 a cuarenta y cuatro millones quinientas mil personas en 2025, saturando los recursos disponibles.

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Caída del gasto real en conservación de infraestructura

A pesar del aumento del tráfico y la recepción de fondos Next Generation, el gasto real en mantenimiento y conservación de la red ha caído un 3,2%. Esta disminución se debe a la presión de la inflación y al desgaste natural acelerado de los materiales, lo que reduce la capacidad de ejecución de un mantenimiento preventivo efectivo. Aunque Adif declara aumentos nominales en su inversión, la ajuste por inflación y mayor uso muestra que la inversión real por kilómetro ha disminuido, limitando los recursos para la sustitución de elementos críticos.

Consecuencias políticas y de seguridad en 2026

Los accidentes de Urda en Toledo y Adamuz en Córdoba, ocurridos en 2026, han puesto en evidencia vulnerabilidades operativas graves y han elevado significativamente la presión política y mediática sobre Adif y el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque los fondos europeos han financiado proyectos de modernización, no necesariamente han compensado el encarecimiento de las materias primas ni el crecimiento exponencial del tráfico. Sin una reorientación estratégica del gasto hacia la conservación operativa, el poder adquisitivo del presupuesto de mantenimiento sigue viéndose erosionado, perpetuando el riesgo de futuros incidentes graves.