Singular AM gestiona 3.814 millones con fuerte entrada de capital. La firma proyecta el Ibex 35 en 22.000 puntos y el S&P 500 en 8.600 para 2027.

La gestora de activos Singular AM ha anunciado oficialmente que sus activos bajo gestión (AUM) han alcanzado la cifra de 3.814 millones de euros. Este hito financiero refleja una expansión significativa impulsada por una entrada masiva de capital registrada durante los últimos once meses anteriores a la fecha del anuncio. La compañía ha confirmado que este flujo de tesorería no se ha concentrado en un solo producto, sino que ha generado un crecimiento homogéneo en toda su gama de instrumentos financieros disponibles en el mercado.

Singular AM proyecta crecimiento sostenido para 2027

La dirección de Singular AM mantiene una postura claramente optimista respecto al desempeño futuro de la renta variable internacional. Según los modelos de previsión presentados por la firma, el índice S&P 500 alcanzará una cotización entre 8.500 y 8.600 puntos para finales de 2027. Esta proyección se sustenta en el análisis de los efectos económicos de los eventos recientes y en las expectativas de recuperación estructural a medio plazo que la gestora ha identificado en los mercados globales.

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El Ibex 35 objetivo en 22.000 puntos

En el mercado español, Singular AM establece un objetivo específico para el índice Ibex 35 de 22.000 puntos en un horizonte de doce meses. La estrategia de la gestora sugiere que el impulso del selectivo nacional no dependerá principalmente de las empresas más grandes, sino que será impulsado por valores secundarios que presentan un atractivo de valoración superior. Esta visión contrasta con la dependencia habitual de los grandes pesos pesados del mercado local.

Marta Raga destaca la fortaleza bancaria

Marta Raga, la directora general de Singular AM, ha destacado la fortaleza fundamental de la banca europea, incluyendo específicamente a las entidades españolas, como un pilar clave en la estrategia actual. La gerencia de la firma ha explicado durante el evento de presentación a inversores que las valoraciones actuales del mercado español son bajas, lo que abre oportunidades de revalorización significativas para los capitalistas que adopten una visión a largo plazo y diversificada.

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Apuestas en Grifols y sector energético

Dentro de su estrategia de inversión value, Singular AM ha mantenido una apuesta activa por el sector energético y por la compañía farmacéutica Grifols. Estos activos forman parte de un portafolio que incluye actualmente 54 compañías diferentes, donde la firma busca maximizar el retorno mediante la selección cuidadosa de empresas con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento en un entorno de mercado volatil.

Estrategia tecnológica e IA con exposición controlada

La gestora ha ajustado su exposición al sector tecnológico aprovechando las caídas recientes del mercado para construir posiciones estratégicas. Singular AM reconoce haber avanzado en este espacio donde anteriormente se mantenía retrasada, incorporando valores ligados a la inteligencia artificial como Alibaba en sus fondos value. Esta dinámica implica un aumento de la volatilidad a corto plazo, pero busca rentabilidad futura si la recuperación del sector se confirma.