Shi Yunding abre Moutai House en Singapur, espacio dedicado al baijiu de lujo. Un fenómeno que fusiona cultura china, inversión y estatus social en el corazón de la ciudad-Estado.

El empresario chino Shi Yunding ha consolidado su presencia en el mercado de bebidas de lujo de Singapur con la inauguración de Moutai House. Este nuevo establecimiento de tres pisos se ubica en el centro de la ciudad-Estado y funciona como un espacio híbrido que integra una sala de exposiciones, un bar y un restaurante. La apertura marca un hito significativo en la difusión del baijiu, el licor más popular y consumido en China, dentro de un contexto asiático moderno y cosmopolita.

El misterio del coleccionista alérgico al alcohol

Shi Yunding es el principal distribuidor oficial de Kweichow Moutai en Singapur y posee una colección personal de aproximadamente 1.000 botellas de este espirituoso. Sin embargo, existe una ironía central en su perfil profesional: el empresario es alérgico al alcohol. Consumir más de 50 mililitros, lo que equivale a poco más de tres cucharadas, le provoca graves dificultades respiratorias que requieren tres horas para desaparecer. A pesar de esta limitación física, su pasión por el producto es absoluta, impulsada tanto por razones comerciales como por un profundo aprecio cultural.

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El baijiu como activo financiero y estatus social

Muy lejos de ser una simple bebida para embriagarse, el Moutai ha evolucionado hasta convertirse en un activo de lujo comparable al whisky de alta gama. Su valor no fluctúa por la calidad de la cosecha como en el vino, sino por su escasez controlada. En las subastas chinas, las añadas más raras pueden superar el millón de yuanes, que equivalen a US$ 150.000. El récord histórico documentado públicamente se alcanzó en 2011, cuando una única botella de 1935 se vendió por 10,7 millones de yuanes, aproximadamente US$ 1,7 millones. Este precio astronómico subraya su estatus como moneda de cambio informal en el sistema de guanxi, la red de favores que sostiene la élite empresarial china.

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Estrategia de colección y nuevas instalaciones en Singapur

La obsesión de Shi Yunding por adquirir botellas históricas se materializa en su objetivo de poseer ediciones importadas a Singapur de cada año desde 1965, momento de la independencia del país. Actualmente, solo le faltan cinco años, mayormente de la década de 1970, período marcado por la Revolución Cultural liderada por Mao Zedong. Esta agitación histórica limitó drásticamente la producción, lo que convierte a las botellas de esa era en piezas altamente codiciadas. Para Shi, buscar estas piezas es como jugar al bingo, un proceso que requiere paciencia y conexión.

Precios, experiencia gastronómica y valoración actual

Moutai House, ubicado en un edificio art déco centenario, ofrece una experiencia inmersiva donde las vitrinas de cristal exhiben ejemplares raros y ediciones limitadas. Entre las piezas destacadas se encuentra una botella de 1953, con un aspecto deteriorado y envuelta en papel marrón, que se valora en alrededor de 1 millón de dólares de Singapur, equivalente a US$ 777.000. Para el consumidor contemporáneo, los precios son accesibles en comparación con las añadas raras, pero aún elevados: una botella de 2024 se comercializa a 268 dólares de Singapur (US$ 207) y la de 2025 a 368 dólares de Singapur (US$ 285), consolidando al baijiu como un lujo cotidiano para los conocedores.