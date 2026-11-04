Sindicatos ferroviarios convocan huelga en Renfe el 10 de noviembre por seguridad

Las centrales sindicales CCOO, UGT y CGT han fijado el 10 de noviembre como fecha de la huelga en Renfe y Adif tras el accidente de Urda que dejó 69 muertos. El sindicato Semaf también paraliza Ouigo.

Un amplio bloque de sindicatos ferroviarios ha confirmado una huelga general en Renfe para el 10 de noviembre, una fecha clave que busca paralizar la actividad operativa en respuesta a las graves consecuencias del accidente de Urda. Esta medida conjunta agrupa a las principales centrales sindicales, incluyendo a CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviario. La protesta busca exigir garantías de seguridad y mejores condiciones laborales para el personal.

Concentración previa frente al Congreso

El día previo a la huelga, el 9 de noviembre, los sindicatos han organizado una concentración frente al Congreso de los Diputados para calentar motores antes de la jornada de paro. Esta acción busca visibilizar las demandas ante los responsables políticos mientras se mantiene la presión sobre el Gobierno. La movilización busca demostrar la unidad del sector ante la crisis de seguridad percibida en la red ferroviaria española.

Also read Las Juntas Electorales proclaman las candidaturas para las elecciones generales del 29N

Crítica al modelo europeo de infraestructuras

CCOO ha destacado en un comunicado que la situación actual es el resultado del fracaso de un modelo impuesto por directivas europeas. Estas normas han favorecido la fragmentación del sistema y la separación entre la gestión de infraestructuras y la prestación de servicios. El sindicato reclama constituir un grupo público de empresas que recupere la coordinación entre la infraestructura y la operación ferroviaria. La coexistencia de diferentes operadores en una misma infraestructura requiere procedimientos de comunicación más eficaces ante incidencias técnicas o circulación degradada.

Denuncia por filtración de conversaciones

Los sindicatos han denunciado la filtración de conversaciones relacionadas con el accidente de Urda del 28 de octubre, que se cobró 69 vidas. Consideran irresponsable la difusión de audios sesgados y el señalamiento de culpables antes de conocer las investigaciones independientes. Esta queja ha sido llevada a los tribunales, incluyendo una denuncia por revelación de secretos ante el Sector Ferroviario Estatal y ante la Agencia Estatal de Protección de Datos. Las grabaciones entre el CRC de Atocha y los maquinistas implicados están bajo secreto de sumario en los tribunales de Orgaz.

Advertisement

Medidas parciales del sindicato Semaf

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, conocido como Semaf, ha programado huelgas parciales para el 12 de noviembre. Esta medida sigue a los paros del 29 de octubre, que lograron un seguimiento del 100% según los convocantes. Los motivos incluyen avances en la mejora de la seguridad, la revisión de los tiempos de conducción y los protocolos de alertas meteorológicas. Ouigo ya decidió suspender circulaciones los días 30 de octubre y 2 de noviembre, días incluidos en la convocatoria inicial.

Impacto en la operación ferroviaria

La Audiencia Nacional ha admitido la cautelar solicitada por Semaf para las huelgas programadas el 6 y 9 de noviembre, así como el 4 y 8 de diciembre. Esta decisión podría ampliar el impacto de las paralizaciones en la red de alta velocidad. La Fiscalía del Supremo ha abierto una investigación por la presunta revelación de las conversaciones del accidente. Los sindicatos exigen una investigación rigurosa que no se vea entorpecida por filtraciones mediáticas que comprometen la intimidad de los trabajadores y la seguridad operativa.