Sindicatos europeos se movilizan en Vistalegre contra el rearme y la austeridad de la UE

CCOO y UGT acogen en Madrid a la Confederación Europea de Sindicatos para exigir salarios dignos, más inversión en servicios públicos y vivienda, y oponerse a las políticas de rearme y austeridad de la Unión Europea. Cerca de 11.000 personas participan en el cónclave.

Los sindicatos europeos se reúnen este jueves en el Palacio Vistalegre de Madrid en un cónclave histórico organizado por CCOO y UGT, bajo el paraguas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

La cita, que moviliza a cerca de 11.000 personas y más de 400 representantes sindicales de al menos una decena de países, tiene como objetivo principal alzar la voz contra las políticas de rearme y austeridad impulsadas por la Unión Europea, al tiempo que exigen salarios dignos, justicia social y una mayor inversión en servicios públicos y vivienda. La secretaria general de la CES, Esther Lynch, encabeza la delegación internacional que viaja a tierras madrileñas para reivindicar un modelo social europeo que garantice derechos laborales y frene lo que los convocantes denominan un "dilema civilizatorio": la creciente dependencia energética, industrial y de suministros básicos de Estados Unidos y el riesgo de que Europa se pliegue a las políticas del trumpismo.

En la rueda de prensa previa al evento, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, subrayaron que España se ha convertido en un referente en materia laboral y sindical gracias a la última reforma laboral y a la capacidad de salvaguardar puestos de trabajo durante la crisis, demostrando que las políticas de protección social son compatibles con el crecimiento económico.

"Somos ya un modelo a seguir", afirmó Sordo, quien insistió en que es necesario "ir más allá". "La del jueves es, no lo olvidemos, una oportunidad para que los salarios sigan subiendo, para que el incremento de la economía se traslade al bolsillo de la gente y para exigir el refuerzo de los servicios públicos y el impulso de políticas de vivienda efectivas", añadió.

Los dirigentes sindicales señalaron que los males que aquejan al continente -como la precariedad laboral, la desigualdad y la falta de acceso a la vivienda- son sistémicos y requieren una respuesta coordinada a escala europea. El cónclave de Vistalegre servirá también para marcar una posición firme frente a las políticas de rearme que la UE está promoviendo en el contexto de tensiones geopolíticas.

Para Sordo, se trata de un "dilema civilizatorio" que se resume en una dicotomía: "O Europa pone fin a la dependencia energética, industrial y de suministros básicos de Estados Unidos -y del trumpismo- o vamos a tener problemas". Frente a ello, los sindicatos europeos se proponen "hacer bandera" de la idea de Europa como modelo social y de defensa de los derechos humanos y la paz en el mundo, plantando un "pie en pared" para evitar que la UE derive hacia políticas que sacrifiquen el bienestar ciudadano en aras de la seguridad militar.

La movilización de este jueves aspira a ser un punto de inflexión que impulse una agenda alternativa basada en la justicia social, la inversión en lo público y la construcción de una Europa más solidaria y autónoma





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