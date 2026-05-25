Sindicatos docentes piden la restitución de directores dimitidos y negociación en la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana

Los sindicatos de docentes STEPV, UGT y CCOO han entregado un documento con propuestas a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, en el undécimo día de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública no universitaria. El documento reitera las reivindicaciones y pide la restitución de los directores dimitidos y la negociación para mejorar la educación pública.

Los sindicatos de docentes STEPV, UGT y CCOO han entregado un documento con propuestas a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, en el undécimo día de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública no universitaria.

El documento reitera sus reivindicaciones, añadiendo que los directores dimitidos sean restituidos y abordando temas de FP e inclusión educativa. No se han ofrecido datos de seguimiento de la huelga, que afecta a más de 800.000 alumnos. Un total de 60 centros han quedado sin dirección tras 240 dimisiones en apoyo a la huelga, reclamando negociación para mejorar la educación pública





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