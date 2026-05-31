Sindicatos docentes catalanes suspenden huelgas y lanzan consulta sobre preacuerdo salarial

Ustec y Aspepc cancelan las protestas previstas entre lunes y jueves para permitir una consulta entre el personal docente que evaluará un aumento salarial de hasta 600 euros mensuales hasta 2029. La huelga del viernes depende del resultado, mientras CGT e Intersindical mantienen su agenda de movilizaciones.

Los sindicatos mayoritarios del sector educativo en Cataluña , Ustec y Aspepc, han decidido suspender temporalmente las movilizaciones laborales programadas entre el lunes y el jueves, para dar paso a una consulta popular sobre el preacuerdo alcanzado con la Generalitat que pretende mejorar las condiciones laborales de los docentes.

Ese preacuerdo contempla un aumento salarial total de alrededor de 600 euros al mes para el personal docente, que se iría implementando de forma progresiva hasta el año 2029, combinando mejoras autonómicas y estatales. La consulta tendrá inicio el lunes a mediodía y permanecerá abierta hasta el jueves a la misma hora; mientras tanto, Aspepc comenzará su periodo de votación desde el domingo, extendiéndolo también hasta el jueves.

La decisión de desconvocar las huelgas es un gesto de los sindicatos para garantizar que la negociación sea escuchada por la mayoría del cuerpo docente antes de reactivar cualquier medida de presión. A pesar de la pausa temporal, la huelga prevista para el viernes sigue en pie, aunque su realización quedará supeditada a los resultados que se deriven de la consulta.

Ustec y Aspepc han subrayado la importancia de que los docentes expresen su opinión sobre el acuerdo, pues consideran que la legitimidad del incremento salarial depende de la aceptación de la base profesional. En contraste, los sindicatos minoritarios CGT e Intersindical mantienen su postura de continuar con las movilizaciones previstas durante toda la semana, argumentando que la presión social y la visibilidad del reclamo son esenciales para asegurar la concreción de todas las mejoras acordadas.

El plan salarial acordado implica un aumento anual de 384,77 euros para los profesores de primaria y de 389,50 euros para los de secundaria en la parte autonómica del salario, a lo que se suma un nuevo complemento autonómico de 170 euros al mes. Cuando se combinan estos incrementos con los previstos a nivel estatal, los docentes de primaria recibirán un total de 599,50 euros adicionales al mes, mientras que los de secundaria alcanzarán los 633,58 euros.

El Departamento de Educación calcula que esta subida supone una inversión de 726 millones de euros, que se suma a los 2.000 millones ya pactados en marzo en el marco del acuerdo con CC. OO. y UGT.

La medida, aunque está todavía sujeta a la validación mediante la consulta, representa un paso significativo para la revalorización del trabajo docente en la comunidad autónoma, en un contexto donde la escasez de personal y la carga laboral son temas recurrentes en el debate público





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