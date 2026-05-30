Sindicatos de profesores desconvocan las huelgas previstas la próxima semana tras acuerdo con la Generalitat

Los sindicatos mayoritarios de profesores de secundaria en Cataluña han desconvocado las huelgas previstas entre el lunes y el jueves, después de alcanzar un preacuerdo con el Departamento de Educación que contempla un incremento salarial de hasta 600 euros mensuales para 2029. La consulta a las bases se abrirá el lunes.

Los principales sindicatos de profesores de secundaria en Cataluña , Ustec y Aspepc, han decidido desconvocar los paros que estaban programados para la próxima semana, del lunes al jueves.

La decisión se produce tras alcanzar un preacuerdo con el Departamento de Educación de la Generalitat que incluye mejoras salariales significativas. El pacto, calificado como preacuerdo por Ustec, contempla un incremento retributivo de aproximadamente 600 euros mensuales hasta el año 2029, combinando tanto la parte autonómica como la estatal del salario.

Según los sindicatos, el plan acordado supone un aumento anual de 384,77 euros para los docentes de primaria y 389,50 euros para los de secundaria en la parte autonómica, que incluye un nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales. Cuando se sumen los incrementos previstos de la parte estatal, el total ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria en un plazo de cuatro años.

El Departamento de Educación ha señalado que este nuevo aumento salarial implicará una inversión de 726 millones de euros, que se suman a los 2.000 millones ya pactados en marzo únicamente con los sindicatos CC. OO y UGT.

Las bases de los sindicatos serán consultadas para ratificar el acuerdo: Ustec abrirá su consulta el lunes a las 12:00 horas del mediodía y la mantendrá hasta el jueves al mediodía, mientras que Aspepc iniciará el periodo de votación el domingo a las 08:00 horas de la mañana, también hasta el jueves. Las fuentes sindicales han confirmado que el preacuerdo ha sido bien recibido por la mayoría de los afiliados, aunque algunas voces críticas consideran que los incrementos son insuficientes ante el aumento del costo de vida.

La desconvocatoria de las huelgas supone un respiro para el sistema educativo catalán, que en las últimas semanas había vivido varias jornadas de protestas por parte del profesorado. Los docentes llevaban meses reclamando mejoras salariales y condiciones laborales dignas, en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo. El acuerdo alcanzado, aunque temporal, marca un hito en las negociaciones entre la Generalitat y los sindicatos educativos, que esperan consolidar estas mejoras en los próximos meses.

Sin embargo, algunos colectivos siguen demandando una bajada de ratios y más inversión en educación pública. La consellera de Educación ha valorado positivamente el pacto y ha asegurado que seguirá trabajando para mejorar la calidad del sistema. Las aulas catalanas retomarán la normalidad la próxima semana, a la espera de que se resuelva la consulta sindical.

El preacuerdo también contempla otras mejoras no salariales, como la reducción de las horas lectivas semanales para los docentes mayores de 55 años y la creación de nuevas plazas de estabilización. Además, se ha acordado un calendario de reuniones trimestrales para evaluar el cumplimiento de los acuerdos y abordar futuras reivindicaciones. Los sindicatos han destacado que, aunque el acuerdo no cubre todas las demandas, supone un avance significativo en la negociación colectiva del sector.

La comunidad educativa espera que este pacto sirva para mejorar la motivación del profesorado y la calidad de la enseñanza en Cataluña. Cabe recordar que las movilizaciones docentes comenzaron en septiembre de 2025, con paros intermitentes que afectaron a miles de estudiantes. La presión sindical logró que la Generalitat se sentara a negociar, dando lugar al acuerdo marco de marzo y ahora a este nuevo pacto





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