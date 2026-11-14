Sindicato Ferroviario exige seguridad y mesa sectorial frente al Ministerio de Transportes

El Sindicato Ferroviario lidera protestas en el Ministerio de Transportes. Reclaman una mesa sectorial con todas las partes afectadas por la seguridad en el tren para garantizar independencias.

El Sindicato Ferroviario ha organizado una concentración directa en las puertas del Ministerio de Transportes para exigir medidas urgentes que prioricen la seguridad en el sistema de transporte ferroviario nacional. Esta acción forma parte de una serie de movilizaciones programadas por los trabajadores del sector, que buscan garantizar que los protocolos de seguridad sean la máxima prioridad en todas las operaciones.

Reivindicación de mesa sectorial independiente

La principal exigencia del Sindicato Ferroviario es la creación inmediata de una mesa sectorial que integre a todos los actores clave del ecosistema ferroviario. En esta instancia de diálogo deben participar los operadores privados, la empresa estatal Adif, las distintas organizaciones sindicales, el Ministerio de Transportes, la Agencia de Seguridad Ferroviaria y la Plataforma de Víctimas de Accidentes Ferroviarios. Este espacio debe servir para abordar los problemas estructurales con total transparencia.

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Presencia de Mario Samper en la protesta

Mario Samper, miembro del comité de empresa de Renfe, ha estado presente en la concentración, demostrando el apoyo transversal del sector sindical. Aunque Renfe cuenta con un representante del Sindicato Ferroviario en sus comités generales, la presencia de Samper resalta la unidad de los trabajadores frente a las demandas de seguridad. La protesta no se limita a una sola empresa, sino que abarca toda la industria del transporte por ferrocarril.

Convocatorias extendidas a varias operadoras

Además de esta movilización en las puertas del ministerio, los trabajadores ferroviarios han convocado otras concentraciones para el lunes siguiente. El Sindicato de los Ferrocarriles Españoles (Semaf) ha realizado una convocatoria propia que incluye a las tres operadoras de viajeros, que son Iryo y Ouigo, además de Renfe. También se suman las empresas de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway, ampliando el alcance de la protesta.

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Estructura de representación en los comités

El Comité General de Empresa (CGE) de Adif está compuesto por UGT con cuatro representantes, CCOO con cuatro, CGT con dos, el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SC) con dos y el Sindicato Ferroviario con uno. En el caso de Renfe, el comité lo forman Semaf con cinco representantes, UGT con tres, CCOO con tres, CGT con uno y el Sindicato Ferroviario con uno. Esta distribución refleja la complejidad de la representación sindical en el sector.

Garantías de independencia en las investigaciones

Los sindicatos exigen que cualquier incidente se investigue con la máxima garantía de independencia para evitar sesgos en las conclusiones. La falta de confianza en los procesos actuales impulsa la necesidad de una supervisión externa y rigurosa. La creación de la mesa sectorial se plantea como el mecanismo para establecer estándares claros y evitar la repetición de errores en el futuro.

Impacto en la percepción pública y futura

La participación de la Plataforma de Víctimas de Accidentes Ferroviarios en la nueva mesa sectorial indica una voluntad de abordar las consecuencias humanas de los fallos en el sistema. Los trabajadores consideran que la seguridad no puede ser negociable y que requiere una atención prioritaria. Las próximas concentraciones seguirán presionando para que estas demandas se traduzcan en cambios concretos.