Sindicat impugna a Vandor por no aplicar reserva 30% vivienda social Barcelona

El Sindicat de Llogateres presenta recurso contra Ayuntamiento de Barcelona y Vandor Real Estate por incumplir norma vivienda social en rehabilitaciones.

El colectivo Sindical de Inquilinos, reconocido como Sindicat de Llogateres, ha presentado un recurso contencioso administrativo formal contra el Ayuntamiento de Barcelona. La demanda busca imponer el cumplimiento de la normativa vigente que obliga a reservar el treinta por ciento de la promoción nueva o de las grandes rehabilitaciones para vivienda social. Este reclamo legal se dirige específicamente hacia el fondo de inversión Vandor Real Estate, acusado de eludir esta obligación legal tras realizar diversas obras de renovación integral en sus propiedades.

Impugna silencio administrativo Consell Cent 538

El recurso se encuentra registrado en la sección contenciosa del Tribunal de Instancia de Barcelona y se refiere directamente a la finca ubicada en Consell de Cent 538, situada en el distrito del Eixample. La acción legal impugna el silencio administrativo manifestado por el consistorio ante la instancia previa que el propio sindicato ya registró el pasado 13 de marzo. En ese procedimiento inicial, se solicitaba explícitamente que el ayuntamiento abriera un expediente sancionador contra Vandor por no aplicar el treinta por ciento de reserva obligatoria tras haber reformado la mitad del edificio.

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Actualmente, se encuentra en curso la rehabilitación de quince de los veintiocho pisos existentes en dicha propiedad. Desde el sindicato señalan con severidad que Vandor ha presentado únicamente un comunicado diferido y dos enterados, trámites burocricos diseñados específicamente para obras de menor envergadura. Estas acciones son insuficientes para cubrir la magnitud de las intervenciones realizadas, lo que constituye el núcleo de la disputa legal entre las partes involucradas.

Inspección municipal confirma gran rehabilitación

La determinación de que se trata de una gran rehabilitación fue confirmada durante una inspección municipal realizada en el mes de febrero del año 2026. Esta evaluación técnica estableció que las reformas llevadas a cabo coincidían perfectamente con la definición legal de gran obra de renovación. En consecuencia, la normativa del treinta por ciento resulta aplicable a esta finca concreta en Consell de Cent, donde deberían reservarse ocho viviendas para alquiler protegido de manera inmediata.

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Fuentes del Sindicat argumentan que esta situación demuestra que Vandor sigue reformando pisos utilizando trámites menores para evadir la regulación, a pesar de que el Ayuntamiento conoce su sometimiento a la norma del treinta por ciento. La aplicación estricta de esta normativa podría salvar de la expulsión a casi una decena de vecinos que residen en la propiedad. Un caso destacado es el de Elisabeth, quien lleva años viviendo en la finca y está a punto de cumplir treinta años en la misma casa.

Expulsiones y recursos adicionales próximos

La propiedad no ha querido renovar el contrato de Elisabeth y ya ha interpuesto una demanda de desahucio contra ella. El sindicato anuncia que presentará dos recursos contenciosos más en los próximos meses para las fincas de Nàpols 206 y de Rocafort 219, ambas de propiedad de Vandor. En el caso de Nàpols 206, Vandor ha reformado tres cuartas partes de los pisos, resultando en la expulsión de todos los vecinos afectados por la medida.

En la finca de Rocafort 219, se han reformado todas las viviendas, pero notificando las obras una por una para evitar la clasificación de gran rehabilitación. Todos los inquilinos de este edificio han sido expulsados y los espacios que fueron sus hogares ahora funcionan como Elsencar, un modelo de alojamiento turístico o estudiantil sin regulación tradicional. En ambos casos, la inspección municipal ha concluido que Vandor debe aplicar la norma del treinta por ciento, lo que supondría dos pisos protegidos en Nàpols y otros cuatro en Rocafort.

Riesgo penal caso Entença 69 y expansión Vandor

El Sindicat no descarta optar por la vía penal en el caso de la finca Entença 69. El Ayuntamiento ya determinó previamente que Vandor debía aplicar el treinta por ciento, pero la empresa lo impugnó con un recurso hace tres años. Desde entonces, el caso permanece sin resolver. En el edificio solo queda Rosario, la última vecina junto a su hijo, mientras Vandor ha reformado todos los pisos excepto el suyo y los ha convertido en alojamientos especializados.

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Estas tres fincas litigadas se suman a otras diez que Vandor ha comprado en Barcelona. Entre todas ellas suman 236 viviendas. La estrategia de la empresa consiste en expulsar a los inquilinos originales para convertirlas en pisos destinados a estudiantes internacionales, con alquileres por encima de lo que marca la regulación vigente de alquileres en la ciudad condal.