Sindicat de Llogateres denuncia a Vandor por no aplicar el 30% de vivienda protegida

El sindicato lleva al juez al ayuntamiento por la inacción ante Vandor, que debe reservar 17 viviendas protegidas. La empresa impugna las normativas en tres edificios de Barcelona.

El Sindicat de Llogateres ha iniciado acciones legales formales contra el Ayuntamiento de Barcelona por su presunta inacción administrativa frente a Vandor. La entidad reclama la aplicación estricta de la normativa que obliga a destinar el 30% de los viviendas en rehabilitaciones de gran escala a protección oficial.

Detalles de la denuncia judicial y el mecanismo legal

El recurso fue registrado oficialmente el 13 de marzo en el Distrito de l'Eixample y exige la apertura inmediata de un expediente sancionador. Vandor está acusada de tramitar reformas integrales bajo la categoría de obras menores para evadir la obligación de reservar unidades accesibles. El sindicato solicita al juzgado que ordene al consistorio entregar todos los expedientes de obra pertinentes como prueba clave.

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El plazo legal para que el Ayuntamiento respondiera a esta instancia venció el 15 de junio, pero la administración pública aún no ha emitido ninguna resolución oficial. La demora ha motivado que el sindicato lleve la disputa directamente a los tribunales para forzar el cumplimiento de la ley urbanística vigente en la ciudad.

Posiciones de las partes y argumentos técnicos

Vandor ha presentado alegaciones formales tras recibir los informes municipales, argumentando que sus intervenciones no constituyen obras mayores desde una perspectiva arquitectónica objetiva. La empresa sostiene que las reformas no generan la situación legal que imposibilita mantener el porcentaje del 30% de vivienda protegida. Además, la compañía reitera su disposición al diálogo, aunque considera que las inspecciones actuales carecen de base técnica sólida.

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Por su parte, el Sindicat de Llogateres asegura que las inspecciones municipales ya han confirmado que se deben aplicar las reservas obligatorias. El sindicato considera que la defensa de Vandor es un recurso administrativo dilatorio que impide el acceso a la vivienda para familias vulnerables. La discrepancia técnica sobre la clasificación de las obras sigue siendo el núcleo del conflicto jurídico actual.

Impacto real en los inquilinos y consecuencias futuras

En el edificio de Consell de Cent 538, Vandor ha demandado el desahucio de vecinas con 28 años de residencia, aunque la medida está suspendida provisionalmente. El sindicato afirma que la aplicación correcta de la norma permitiría que estas familias mantuvieran sus hogares sin desplazamiento forzoso. La situación en este bloque representa un ejemplo claro del impacto social directo de la disputa legal entre las partes.

Además de Consell de Cent, Vandor enfrenta demandas en tres propiedades más del Eixample, incluyendo Rocafort, Entença y Nàpols. Las inspecciones de febrero ya exigieron la reserva de 4 viviendas en Rocafort y 8 en Consell de Cent. Se estima que se deben generar 17 nuevos pisos protegidos sin inversión pública directa para todos los casos implicados.

En Rocafort, donde Vandor compró el edificio en 2021, hay un recurso de alzada sin resolver desde hace tres años sobre la decisión municipal anterior. El sindicato planea presentar dos recursos adicionales en los próximos meses para cubrir todas las fincas afectadas. Esta estrategia busca establecer un precedente firme para proteger a los inquilinos de fondo de buitre en la capital catalana.