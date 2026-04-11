Simultaneidad judicial: Ábalos y Fernández Díaz, dos exministros en el banquillo a la vez y la sombra del caso Kitchen

La coincidencia de juicios a exministros como Ábalos y Fernández Díaz, mientras el caso Kitchen parece relegado, suscita interrogantes sobre el ritmo de la justicia y la selectividad en los procesos penales. Se analiza la diferente situación de los acusados y las implicaciones políticas.

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros sentados en el banquillo de los acusados no es precisamente corta, y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz . La política es, en ocasiones, el tema central de la agenda informativa, y el espacio en las portadas de los periódicos, así como los minutos en televisión, son bienes escasos.

La justicia ha decidido, con una coincidencia que ha llamado la atención, que ambos juicios se celebren de manera simultánea. Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia ha servido para que el esperado caso Kitchen pase, en muchos medios, a un segundo plano. ¿A quién le importa el uso de fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando hay una persona supuestamente enchufada en un puesto de trabajo al que nunca se presentó? Esta coincidencia cósmica, con dos exministros en el banquillo al mismo tiempo, fue decidida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El juicio de la Kitchen, que se celebraba en la Audiencia Nacional, ya estaba en la agenda cuando se fijó la misma fecha para el juicio de Ábalos. No obstante, las similitudes entre ambos casos terminan con la semana en la que comenzaron los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros ha sido muy diferente. El caso mascarillas –por el cual Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022, en relación con hechos ocurridos en 2020. Por otro lado, el caso Kitchen, se inició en 2018, en relación con sucesos de 2013. Esto implica una diferencia de cuatro años en la instrucción. Y si contamos desde que se cometió el presunto delito, la diferencia es de siete años. Ábalos es una figura que ha sido marginada y aislada, con razón. Ningún miembro de su partido lo defiende públicamente. Fue expulsado del PSOE meses antes de que siquiera fuera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, por su parte, continúa publicando semanalmente artículos en la prensa de derecha, pontificando sobre la corrupción ajena. Ábalos duerme cada noche en prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente debido al riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz, en cambio, duerme en su casa. Si bien las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no percibe riesgo de fuga. Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que pueda seguir durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. A menos que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años. Si Ábalos es condenado, lo cual es probable, continuará durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser dictada por el Supremo, y no tendría un calendario claro de cuándo podría salir. Además, tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya una sentencia firme en ese segundo juicio, si es condenado, tampoco podrá consolidar sus penas. Existe una justicia que es rápida, y otra que es muy lenta. La diferencia de velocidad, en teoría, responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada, mientras que el Tribunal Supremo apenas celebra juicios, limitándose a los de aforados o a aquellas excepciones que le convienen, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por esta razón, el caso Kitchen fue lentísimo en la Audiencia Nacional, mientras que el de Ábalos, o el del fiscal general, ha ido a toda velocidad. Sin embargo, esta explicación resulta incompleta para comprender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio se considera anómalo porque es un proceso centrado en la persona, y no tanto en los delitos. A Ábalos se le acusa en este juicio de haber recibido comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo. También se le acusa de haber colocado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no acudiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio. Además, a Ábalos se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa, a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Sin embargo, la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo, ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó. La mayoría de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas y acusadas judicialmente por estos hechos, pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, sin ser imputados, con la obligación de decir la verdad. Aún falta mucho para que sean juzgados. Cuando puedan defenderse, ya será irrelevante, porque para entonces ya habrá una sentencia firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. Existe también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. Ella no está imputada en ningún sitio, ni en el Supremo ni en la Audiencia Nacional





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