Simulaciones descartan cometas como origen de la vida en la Tierra

Nuevas simulaciones de Cambridge muestran que los impactos cometarios destruyeron las moléculas orgánicas. Se cuestiona la teoría del origen extraterrestre de la vida.

Un equipo de investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge ha demostrado mediante simulaciones por computadora que es altamente improbable que los cometas hayan entregado las moléculas orgánicas necesarias para el surgimiento de la vida en la Tierra. Este hallazgo, publicado el miércoles en la revista Scientific Reports, contradice décadas de pensamiento científico que sostenían que estos cuerpos celestes actuaron como vehículos vitales para nuestra biosfera primitiva.

Destrucción De Moléculas Por Impactos

La teoría tradicional sugiere que las frágiles moléculas orgánicas, supuestamente transportadas por objetos helados, sobrevivieron al impacto para sembrar el planeta. Sin embargo, los nuevos modelos revelan que las condiciones de colisión eran demasiado violentas para que tales componentes esenciales pudieran resistirlos. Esto pone en entredicho una idea consolidada que se remonta al menos al año 1961, cuando se popularizó la noción de que los cometas depositaron agua y química prebiótica en la superficie terrestre.

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Simulación Del Bombardeo Cometario

Al inicio de su historia, hace más de 4.000 millones de años, la Tierra experimentó un período de intenso bombardeo por parte de más de 100.000 cometas con un diámetro superior a 100 metros. El equipo utilizó los modelos más recientes sobre la formación y evolución de estos cometas para simular este período planetario primitivo 100.000 veces. Richard Anslow, autor principal del estudio, llevó a cabo la investigación mientras completaba su doctorado en el Reino Unido.

Las velocidades típicas de estos cometas al impactar contra nuestro planeta implicaban que muy pocos, si acaso alguno, habrían podido transportar moléculas orgánicas intactas. El 54% de las simulaciones no mostró ningún impacto exitoso, mientras que el 46% restante registró al menos uno. Una ínfima minoría arrojó hasta tres colisiones, pero estas eran insuficientes para garantizar la llegada de los ingredientes básicos para la vida.

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El Papel Del Cianuro De Hidrógeno

El estudio se centra en el cianuro de hidrógeno o HCN, una sustancia química de origen natural compuesta por hidrógeno, carbono y nitrógeno. Este precursor es importante para la química prebiótica y se ha detectado en decenas de cometas, incluidos los notables Halley y Hale-Bopp. Cuando el HCN se combina con agua, puede dar lugar a la formación de aminoácidos, que son las moléculas que componen las proteínas y son fundamentales para la biología.

Sin embargo, cuando los cometas chocan contra la Tierra, se ven sometidos a temperaturas y presiones extremas. Estudios recientes han descubierto que muchas de estas moléculas precursoras pueden ser destruidas tanto por esta alta presión y temperatura como por los impactos posteriores. Por lo tanto, los cometas no parecen ser tan útiles para la química prebiótica como se pensaba anteriormente.

Probabilidad De Eventos Fortuitos

No podemos descartar con certeza que nunca se produjera un impacto exitoso; podría haber ocurrido uno de esos impactos fortuitos. Sin embargo, tales casualidades tenían que producirse en un lugar perfecto que ya cumpliera varias condiciones importantes. Esto incluye la presencia de agua líquida y otras sustancias químicas necesarias para sustentar la vida. Esa combinación hace que el proceso en su conjunto sea improbable según los datos actuales.

La vida en la Tierra requiere moléculas orgánicas complejas, pero no está claro si nuestro planeta primitivo tenía suficientes materias primas necesarias para la química prebiótica. La idea más amplia de que los componentes necesarios para la vida llegaron del espacio, conocida como panspermia, es aún más antigua y fue postulada científicamente en 1908. A pesar de que los cometas están hechos de polvo, hielo y material orgánico, su composición ha valido el apodo de bolas de nieve sucias.

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Este nuevo análisis sugiere que debemos buscar otras explicaciones para el origen de la vida. Algunos estudios recientes indican que los intercambios de microrrayos o microrrelámpagos entre las gotas de agua podrían haber generado los componentes fundamentales. Esta investigación refuerza la necesidad de explorar orígenes terrestres para la química de la vida, dado que los vehículos extraterrestres parecen incapaces de entregarlos intactos.