Simone Vagnozzi revela los secretos del éxito de Jannik Sinner y su ambición por conquistar Madrid, Roma y Roland Garros

El entrenador de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, analiza en una entrevista la clave de la exitosa colaboración con Darren Cahill, la estrategia para la temporada de tierra batida y el potencial aún por explotar del tenista italiano.

La exitosa colaboración entre Simone Vagnozzi y Darren Cahill ha sido clave para el ascenso de Jannik Sinner , transformándolo en un tenista de alto rendimiento y un ganador constante de partidos y torneos.

Su fiabilidad le ha permitido recuperar el número 1 del mundo tras sus victorias en Indian Wells, Miami y Montecarlo. Ahora, su mirada se dirige al Mutua Madrid Open, donde tiene la oportunidad de convertirse en el primer tenista en ganar cinco ATP 1.000 de forma consecutiva. La lesión de Alcaraz abre un abanico de posibilidades para Sinner, quien busca conquistar torneos que aún no figuran en su palmarés: Madrid, Roma y Roland Garros.

Vagnozzi, en una entrevista con Gazzetta dello Sport, profundizó en la dinámica del equipo que forma con Cahill. Destacó la importancia de la igualdad en su relación laboral: 'Fue fundamental que nunca hubiera un número uno ni un número dos entre nosotros. Nos conocimos, compartimos una visión común sobre Jannik, identificamos las áreas de mejora y trabajamos cada uno en su campo. A veces, como en un matrimonio, es necesario ceder para que las cosas funcionen.

Espero que Darren no se vaya'. Vagnozzi se define como la parte más exigente del equipo, 'el policía malo' que se encarga de comunicar las verdades incómodas, mientras que Cahill aporta un enfoque más positivo y calmado. Explicó la decisión de jugar Madrid a pesar de la carga física de los torneos anteriores, argumentando que la competición es el mejor entrenamiento y que la confianza que Sinner ha ganado le permite gestionar mejor la energía.

La planificación para la temporada de tierra batida se adaptará según el rendimiento en Madrid. La victoria en Montecarlo, especialmente ante Alcaraz, fue un hito importante, no solo por recuperar el número 1, sino también por la exigencia que supone enfrentarse a un rival de la talla del murciano. Vagnozzi enfatizó que competir contra jugadores como Alcaraz, Medvedev y Djokovic obliga a buscar constantemente soluciones y a mejorar.

Lamentó la lesión de Alcaraz, reconociendo que una final con él tiene un sabor especial. También admitió que no existe una fórmula mágica para prevenir lesiones, pero que trabajan con profesionales de alto nivel y se basan en una buena preparación física y un poco de suerte.

Finalmente, Vagnozzi aseguró que Sinner aún no ha alcanzado su máximo potencial y que el equipo trabaja con una visión a largo plazo para convertirlo en un jugador aún más completo. La paciencia, el esfuerzo y la perseverancia han sido claves hasta ahora, pero el camino hacia la excelencia continúa





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