Similitudes entre el perfil del votante del Brexit y el de Trump: rabia, miedo y frustración económica

Análisis del estudio que compara las campañas del Brexit y la elección de Trump, revelando patrones similares de emociones negativas, resentimiento cultural y base socioeconómica compartida entre sus respectivos electorados.

El perfil de quienes votaron abandonar la UE en el Reino Unido y quienes eligieron a Donald Trump en EE. UU. se parecen. Hagamos un flashback, retrocedamos diez años.

Se había superado lo peor de la crisis de las hipotecas, de la burbuja inmobiliaria (2008), pero teníamos aún abiertas las heridas que provocó: el empobrecimiento, las deudas, los recortes en prestaciones sociales. Luego, cuando más de un millón de personas, en su mayoría huyendo de la guerra en Siria, llegaron a las fronteras de la Unión Europea pidiendo asilo.

Su procedencia, de países musulmanes, desató una crisis de identidad y miedo en amplios sectores de la población europea, especialmente en clases trabajadoras que ya sufrían las consecuencias económicas de la crisis. En Estados Unidos, por su parte, la elección de Barack Obama, el primer presidente negro del país, fue un hito histórico que celebró gran parte de la sociedad, pero que alimentó un resentimiento profundo en otro sector.

La negritud de la "primera familia", como se denomina a la familia del presidente, y la aprobación de leyes progresistas en cuestiones como el matrimonio homosexual hicieron morderse la lengua y tragar saliva amarga a muchos blancos conservadores. Esa combinación de frustración por la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida, más la impresión de ir perdiendo también en el terreno cultural, de los valores, generó un sentimiento de incertidumbre y miedo respecto al futuro, que debidamente azuzado por líderes populistas, condujo a dos grandes sacudidas políticas: el Brexit y la elección de Donald Trump.

En ambos casos, los mensajes de campaña señalaron como culpables del retroceso percibido a grupos externos (inmigrantes, élites globales) y presentaron su opción como un David contra el Goliat de un establishment complaciente y alejado de las penurias de la gente corriente. En el Reino Unido ese sistema contra el que se quería reaccionar lo encarnó la Unión Europea; en los Estados Unidos, la clase política imperante, representada por Hillary Clinton.

Las consignas fueron "Portazo a la UE" y "Elijamos un no político" en los EE. UU. Los dos últimos años de campaña fueron terribles en tono y contenido. Un ejemplo ficcional pero muy revelador es el documental Brexit, la guerra incívica, que recrea con docuficción las estrategias de ambos bandos.

En él, una británica blanca y rubia, de clase trabajadora, estalla: "¡Estoy harta de los de la gran ciudad, de que me manden callar, de no poder hablar de según qué, de que me llamen racista; de sentir que no soy nada, que no tengo nada, que no sé nada. Estoy harta!

". Esa mujer imaginaria, llena de frustración y resentimiento, que se siente rechazada por el discurso público imperante, refleja por qué miles de británicos votaron contra la permanencia: culpan a la inmigración de quitarles el trabajo, saturar la sanidad y los servicios públicos, erosionar su poder adquisitivo y reducir sus aspiraciones. Un sentimiento que se impone a cualquier cifra o dato contrastado.

La escena de esa ficción británica es una metáfora de la victoria del Brexit y podría serlo también de la del movimiento MAGA (trumpistas) en los Estados Unidos. Un estudio publicado en 2023 analizó las publicaciones de las dos campañas en redes sociales y en los medios de comunicación, con la premisa de que quienes defienden el statu quo (seguir en la UE, votar por Clinton) apelan al miedo, mientras que los disruptivos apelan a la rabia.

Los hallazgos confirmaron que en el Brexit los partidarios de salir usaron más rabia que miedo, y en Trump ocurrió lo inverso: más miedo que rabia. El miedo subió entre febrero y abril de 2016 en el Reino Unido, pero decayó entre mayo y junio, justo antes del referéndum del 23 de junio. En EE. UU.

, ambos bandos usaron mensajes de miedo y de rabia, pero con desencadenantes distintos: la rabia entre los simpatizantes del Partido Demócrata se disparó cuando Trump pidió prohibir la entrada a musulmanes; entre los del Partido Republicano, cuando Clinton calificó de "deplorables" a los simpatizantes de Trump. La conclusión general es que fue una competición en términos negativos.

Observar el periodo posterior, con la presidencia de Trump y el post-Brexit, sugiere que la interacción dinámica entre miedo y rabia y cómo se potencian mutuamente es otra cuestión interesante para futuras investigaciones. El llamado "Brexit" en el Reino Unido y el movimiento "MAGA" (Make America Great Again) en Estados Unidos encontraron su base de apoyo principal entre votantes blancos, con menos formación académica, con trabajos poco cualificados y con bajos salarios, que percibieron una amenaza a su estatus y oportunidades





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