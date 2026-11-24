Silvia Intxaurrondo responde a la Junta Electoral Central por expediente sancionador en RTVE, cuestionando la libertad de prensa y la neutralidad institucional en sus declaraciones.

La presentadora de televisión Silvia Intxaurrondo ha emitido una respuesta directa y contundente desde los estudios de Radiotelevisión Española ( RTVE) respecto a la decisión administrativa que la somete a un procedimiento sancionador. La Junta Electoral Central (JEC) ha iniciado esta vía contra la periodista tras las preguntas formuladas durante su programa matinal, donde abordó temas relacionados con la extrema derecha y la neutralidad de las instituciones democráticas.

Detalles del Expediente Sancionador y Multa

La resolución emitida por la Junta Electoral Central admite explícitamente que las manifestaciones denunciadas por Intxaurrondo no formaban parte de su bloque estrictamente informativo, sino que se trataba de reflexiones periodísticas. La propia entidad reconoce que la presentadora utilizó el formato de preguntas para abrir un debate público, permitiendo que se defendieran posiciones contrarias y abogando por la presencia en la televisión pública de todas las formaciones políticas legalmente constituidas.

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Sin embargo, la entidad ha decidido proceder con el expediente sancionador, un gesto que Intxaurrondo ha calificado de sorprendente dado el reconocimiento oficial de su labor como herramienta de diálogo democrático. La periodista ha subrayado el carácter casi surrealista de la situación, donde se penaliza la apertura de un espacio de discusión plural en un medio de comunicación público.

Crítica a la Neutralidad de la Junta Electoral

En su intervención televisiva, Intxaurrondo ha lanzado una serie de interrogantes retóricos dirigidos a la neutralidad de la Junta Electoral Central. Ha cuestionado si esta institución mantiene la misma imparcialidad al tratar la ciencia frente al terraplanismo, o un genocidio acreditado históricamente frente a quienes lo niegan. Su crítica se extiende también a la diferencia entre una mentira demostrada y una verdad contrastada, planteando la duda de si los principios democráticos y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el periodo electoral.

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La presentadora ha recordado que la propia Junta Electoral no vio ningún problema al permitir que 163.000 españoles con nacionalidad por la Ley de nietos no pudieran votar en anteriores procesos electorales. Este hecho contrasta con la sanción actual recibida por ejercer la libertad de expresión, lo que Intxaurrondo interpreta como una acción selectiva y discriminatoria por parte de la autoridad administrativa.

Respuesta ante la Posible Multa y Recurso Legal

Intxaurrondo ha desvelado los términos económicos del expediente, indicando que existe una opción de rebaja en la multa si se paga voluntariamente, y una rebaja adicional si se reconoce la responsabilidad administrativa. Ante esta posibilidad, la periodista ha rechazado categóricamente admitir culpa, citando textualmente sus alegaciones anteriores donde afirmaba que los discursos xenófobos, machistas y homófobos no tienen cabida en la televisión pública ni en ninguna institución democrática.

La presentadora ha declarado que recibirá este expediente con orgullo y honor, asegurando que no renunciará a sus preguntas ni abrirá debates. Ha anunciado su intención de recurrir la decisión hasta agotar todas las instancias judiciales disponibles, argumentando que el periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono, sino en hacer preguntas difíciles y fomentar la reflexión crítica en la sociedad.

Contexto Político y Denuncias Previas

El origen de este conflicto se remonta a una denuncia presentada el 10 de noviembre por el partido de ultraderecha, a través de su Coordinadora jurídica Marta Castro. El partido alegó que RTVE estaba realizando una supuesta censura o manipulación mediática, lo que provocó la intervención de la Junta Electoral Central. Intxaurrondo ha destacado que esta es la primera vez que se abre un expediente personal a un periodista, en lugar de sancionar al medio de comunicación, separando a la presentadora del organismo público al que pertenece.