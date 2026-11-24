Silvia Intxaurrondo reclama a la Junta Electoral Central el derecho a cuestionar la presencia de Vox en RTVE y anuncia que agotará todas las instancias judiciales.

Silvia Intxaurrondo ha iniciado el programa de televisión La Hora De La 1 con una declaración contundente dirigía a la Junta Electoral Central, el organismo que ha decidido abrirle un expediente sancionador a título personal. La presentadora de TVE ha cuestionado directamente la neutralidad del ente regulador electoral y ha confirmado su decisión de agotar todas las instancias judiciales disponibles ante lo que considera una intromisión injustificada en la libertad de prensa.

Cuestionamiento de la Neutralidad Electoral

Intxaurrondo ha formulado preguntas directas a la Junta Electoral Central durante el primer bloque del programa, desafiando la postura institucional del órgano. Ha preguntado si la Junta mantiene una neutralidad real entre la ciencia y el terraplanismo, o entre una mentira demostrada y una verdad contrastada. Además, ha planteado si los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el periodo electoral en las cadenas públicas.

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Origen y Motivación de la Sanción

La decisión de abrir este procedimiento disciplinario proviene de una denuncia presentada por el partido Vox, que criticó las intervenciones de la periodista sobre la presencia de su formación en la televisión pública. La Junta Electoral ha considerado que estas declaraciones requieren una investigación formal, marcando un precedente al sancionar individualmente a una presentadora de RTVE en este tipo de circunstancias.

Defensa Jurídica y Argumentos

La presentadora ha defendido sus palabras alegando que actuaba en un espacio de análisis y tertulia, no en un estricto bloque informativo. Ha señalado que la propia Junta Electoral reconoce en su resolución que sus intervenciones fueron preguntas y reflexiones que permitieron debatir posiciones discrepantes, incluyendo la legitimidad política de todas las formaciones constituidas legalmente.

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Impacto Económico y Proceso Judicial

El expediente contempla una posible multa económica que puede oscilar entre los 100 y los 1.000 euros, con descuentos adicionales por pago voluntario. Intxaurrondo ha rechazado categóricamente cualquier rebaja condicional, calificando de casi surrealista la idea de pagar por ejercer el periodismo. Ha asegurado que no renunciará a hacer preguntas y que recurrirá la resolución hasta agotar las vías legales.

Reflexión Final sobre la Libertad de Prensa

La presentadora ha cerrado su intervención reafirmando que el periodismo consiste fundamentalmente en hacer preguntas y abrir debates, más allá de simplemente entregar un micrófono. Ha insistido en que los discursos xenófobos, machistas y homófobos no deben encontrar amparo en la televisión pública, manteniendo su postura crítica frente a la interpretación normativa actual del organismo electoral.