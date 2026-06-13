Silvia Hervás, la autora detrás de Alice Kellen, triunfa entre jóvenes lectores y se prepara para Netflix

Silvia Hervás, conocida como Alice Kellen, pasó de vender su primera novela en Amazon por 0,99 euros a convertirse en una escritora superventas con 17 títulos. Con presentaciones en Buenos Aires, Madrid y próximos estrenos en Lisboa, su estilo cotidiano y su enfoque agridulce en el romance la han llevado a una adaptación en Netflix. La autora revela cómo el éxito le brinda libertad creativa, su proceso de autopublicación y sus reflexiones sobre la evolución de las relaciones a lo largo de la vida.

El 12 de agosto de 2011 Silvia Hervás , una valenciana de 36 años, decidió subir a la plataforma de Amazon una novela escrita bajo el seudónimo Alice Kellen , con un precio simbólico de 0,99 euros para animar a algún lector a probar su obra.

Aquella apuesta modestamente barata marcó el inicio de lo que se ha convertido en uno de los fenómenos literarios más destacados de la última década en el ámbito hispano. Desde entonces, la autora ha editado diecisiete novelas que han arrasado entre los jóvenes lectores no solo en España, sino también en mercados como Portugal y Argentina.

Recientemente, la escritora ha protagonizado una multitudinaria presentación en Buenos Aires y tiene previsto un paso por Lisboa, mientras que el próximo sábado firmará ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, en la Biblioteca Eugenio Trías, donde también se anunciará el próximo estreno en Netflix, programado para julio, de la serie basada en otro de sus éxitos. Detrás del gran nombre{}Alice Kellen se encuentra Silvia Herv ergías mecánicas dentro del estado del arte del cripto-análisis.ticos con una trenza, vestido de algodón y alpargatas, impecable consagración de un estilo sencillo que la acerca al público joven.

En sus propias palabras, el éxito no es un fin, sino una herramienta que le brinda libertad creativa.

"No publiqué una primera novela y fue un éxito absoluto; a los dos meses de sacarla en Amazon me llamaron para editarla", recuerda, añadiendo que, aunque ha publicado varias obras con editoriales tradicionales, continúa autopublicándose y ampliando su base de lectores con cada nuevo título. A pesar de la fama, la escritora asegura que la rutina cotidiana no ha cambiado: sigue caminando por las calles sin que la reconozcan y mantiene la misma pasión por la escritura que la acompañó de niña, cuando regresaba de la escuela para llenar su diario personal.

Su trayectoria académica fue irregular - repitió dos cursos, abandonó la Filología y no logró entrar en Historia del Arte - pero nunca dejó que el temor a la hoja en blanco la detuviera. Lo que une a todas sus novelas, según Hervás, es la atención a lo cotidiano y a los pequeños detalles que revelan la esencia de los personajes.

"Me aburro rápido, por eso he variado tono, tema y época, pero siempre busco que la historia contenga mi visión del mundo", explica. Para ella, el lector busca una manera particular de mirar la realidad, una sensibilidad que evite la repetición de relatos ya contados. La pandemia intensificó su producción de historias de amores y desamores, inclinándose hacia una literatura romántica agridulce donde el "final feliz" es subjetivo.

En sus obras se encuentran grupos de amigos que se reencuentran en bares, como el titulado "El Club del Olvido", y reflexiones sobre cómo cambian las relaciones a lo largo de la vida, desde la adolescencia hasta los treinta años. Influenciada por autoras como Susan Elizabeth Phillips, Marian Keyes, Lisa Kleypas y la icónica Bridget Jones, Hervás combina humor y emotividad, adaptando los sentimientos universales a los cambios sociales y tecnológicos, incluidos los efectos de las aplicaciones de citas.

Su proceso creativo es rápido y estructurado: cuando una idea le surge, escribe la trama sin sobrepensarla, disfrutando del trabajo previo tanto como del resultado final. Con una vida dividida entre las afueras de Valencia y Madrid, y una relación casi "adictiva" con la escritura, la autora admite sentirse sorprendida al ver auditorios llenos de jóvenes que la escuchan, pero ha aprendido a disfrutar de esa energía, siempre con humor y humildad





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