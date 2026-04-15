Silbon Impulsa su Crecimiento: Facturación Superior a los 90 Millones de Euros y Expansión Internacional

La marca de moda española Silbon acelera su crecimiento con una facturación de más de 90 millones de euros en 2025, expansión internacional y planes ambiciosos para el futuro.

Silbon , un fenómeno destacado en el panorama de la moda española, continúa su veloz expansión . La empresa cordobesa finalizó su ejercicio de 2025 con una facturación que superó los 90 millones de euros, evidenciando un notable crecimiento del 45%. Asimismo, logró un margen de ebitda del 12%, mostrando una mejora de dos puntos porcentuales respecto al año anterior. Este rendimiento positivo fue impulsado por diversas estrategias clave: el crecimiento digital, que superó el 50%; el desempeño sobresaliente del canal mayorista, que triplicó sus ventas; la expansión de su red de tiendas, con la apertura de 25 nuevos puntos de venta; y la excelente evolución de sus segmentos de Niño (+90%) y Mujer (+60%). Adicionalmente, la empresa consiguió un crecimiento comparable del 8%. El cofundador y CEO de la compañía, Pablo López Carmona, comentó que este ejercicio se espera como uno de consolidación relativa, dado que se abrieron 70 tiendas en un período de dos años, aunque también se proyecta un crecimiento robusto, aspirando a alcanzar los 115 millones de euros en ingresos. La estrategia incluye la expansión internacional en Latinoamérica, en colaboración con socios locales.

Silbon actualmente opera en España, Portugal y Francia, mientras que en el continente americano trabaja con socios locales. En 2026, la empresa inició operaciones en Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Chile y Venezuela. En Estados Unidos, cuenta con un punto de venta en Miami y planea abrir otro en Nueva York este mismo año. Otra de las prioridades para este año es el crecimiento en el sector de perfumes, un área que actualmente tiene un peso testimonial en los ingresos pero que la compañía ve con gran potencial. López Carmona explica que la empresa aún tiene un importante margen de crecimiento tanto en España, donde visualizan la posibilidad de duplicar su tamaño actual, como en los mercados internacionales, que actualmente representan solo el 10% de las ventas. La marca cuenta con más de 150 puntos de venta, distribuidos casi en un 50% entre tiendas propias (tanto en calle como en centros comerciales) y presencia en El Corte Inglés y otros grandes almacenes internacionales. Además, opera seis outlets. López Carmona señala que el modelo de tienda del futuro debe evolucionar, buscando mayor tamaño para exhibir todas las líneas de negocio juntas, algo que actualmente se encuentra en pocos establecimientos, siempre buscando la rentabilidad para asegurar un crecimiento sostenible.

La ambición de la compañía es alcanzar los 200 millones de euros en ingresos para el año 2028. López Carmona considera este objetivo ambicioso, pero viable, dado el sólido fundamento establecido. Además, enfatiza la importancia de mantener un margen ebitda de al menos el 10%. Destaca su compromiso de 17 años con la empresa, desde su fundación con una inversión inicial de 3.000 euros, resaltando la crucial necesidad de la rentabilidad. En cuanto a posibles inversores, López Carmona reveló que han recibido múltiples ofertas, principalmente de fondos, para ingresar en el capital. Sin embargo, la empresa ha mantenido una postura firme de rechazo, dado su crecimiento promedio del 40% y una deuda controlada con una ratio de una vez el ebitda. La compañía buscaría una inversión que aporte valor estratégico, más allá del capital, como conocimiento del sector o respaldo de una figura reconocida, pero actualmente no está en sus planes. El directivo también descartó la posibilidad de adquisiciones, aunque continuará apostando por la diversificación de sus líneas de negocio. Además de las líneas de Niño, Mujer y Mascotas, la empresa ha incursionado con el Silbon Bar y un área de formación





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