Sigue en directo la visita del Papa León XIV a España: agenda completa, cortes de tráfico y cobertura especial

Sigue minuto a minuto la visita del Papa León XIV a España, desde su llegada a Madrid el 6 de junio hasta su partida el 12. Conoce la agenda detallada, los cortes de tráfico, el dispositivo de seguridad y todos los actos programados en Madrid, Barcelona y Tenerife. Cobertura en vivo del equipo de ABC.

El Papa León XIV llegará a Madrid el sábado 6 de junio para iniciar una visita de seis días por España, la primera de un pontífice en quince años.

Su agenda incluye múltiples actos religiosos y encuentros institucionales en Madrid, Barcelona y Tenerife, donde se despedirá el viernes 12. La capital española ha preparado un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para acoger a miles de peregrinos, si bien solo unos pocos podrán ver de cerca al Santo Padre en los seis escenariosprevistos. El resto podrá seguirlo a través de pantallas distribuidas en los recorridos.

Desde su llegada al aeropuerto de Barajas, donde será recibido por los Reyes, el Papa se dirigirá al Palacio Real para una visita protocolaria. Por la tarde, tras un almuerzo privado, visitará el Centro de información y acogida CEDI y presidedirá una vigilia en la Plaza de Lima. El día continuará con una cena privada.

El domingo 7, el Ayuntamiento de Madrid le hará entrega de la llave de oro de la ciudad, antes de celebrar una Santa Misa en la plaza de Cibeles. Ese mismo día mantendrá un encuentro con la Orden de San Agustín y otro con personalidades de la cultura y el deporte en el Movistar Arena. La noche del domingo la pasará en un encuentro con el Cardenal Arzobispo de Madrid.

El lunes 8, el Papa se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y oficiará un acto en el Congreso de los Diputados. Por la tarde, será recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y visitará la Catedral de La Almudena. Después acudirá a una reunión en el estadio Santiago Bernabéu y a un encuentro con benefactores.

El martes 9, en su último día en Madrid, celebrará una misa privada y se reunirá con benefactores antes de desplazarse a IFEMA para un encuentro con voluntarios. Desde allí se trasladará al aeropuerto para viajar a Barcelona. La visita continuará en la capital catalana hasta el jueves 11, cuando el Santo Padre viaje a Tenerife para concluir su peregrinación el viernes 12.

La organización del viaje papal ha desplegado un importante operativo de seguridad que incluye a más de 400 motoristas de la Policía que escoltarán al papamóvil y a los séquitos. Asimismo, se han previsto numerosos cortes de tráfico y cambios en la circulación que afectan a distintas zonas de Madrid y que pueden consultarse en los canales oficiales.

La visita también cuenta con la participación de más de 20 voluntarios y fieles, y la Iglesia ha suscrito pólizas de seguro para cubrir los eventos, las obras de arte y la logística. Entre los actos abiertos al público masivo destaca la misa en Cibeles, para la que se espera una gran concurrencia, aunque las autoridades advierten que no todos los peregrinos podrán acceder a los lugares donde estará el Papa.

Los analistas subrayan que en los discursos del Papa Francisco, que adopta el nombre de León XIV, hay una constante llamada a la unidad, tanto del género humano como de las iglesias y dentro de la propia Iglesia católica. Este viaje a España seeks reforzar ese mensaje en un contexto social diverso.

Las misas, encuentros y actos institucionales serán retransmitidos en directo por diversos medios y también habrá pantallas gigantes en las calles para que quienes no puedan acceder a las zonas principales puedan vivir el evento. La expectación es alta tras la última visita papal a España en 2011 con Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud y el detallado plan de la fundación "Los Tres Jurados" del 95 aniversario del Apóstol Santiago indica que no habrá cambios sustanciales en el itinerario, pese a algún error puntual de comunicación como la confusión sobre un posible encuentro con el tenista Rafa Nadal





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