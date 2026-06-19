Siete valores del Ibex aumentan su autocartera para contrarrestar la volatilidad y las caídas bursátiles

Tres empresas del selectivo español, entre ellas Repsol, Colonial y Amadeus, han comunicado a la CNMV incrementos en la compra de acciones propias tras experimentar notables retrocesos en bolsa. Esta medida busca estabilizar la cotización en un contexto de correcciones tras el acuerdo entre EEUU e Irán y la subida de tipos del BCE.

Siete valores españoles han optado por aumentar su autocartera en un contexto de volatilidad y correcciones en el Ibex 35 , especialmente tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tres empresas del selectivo español comunicaron ayer un incremento en la posesión de acciones propias. Estas compañías, que se encuentran entre las más rezagadas en las últimas sesiones, buscan con esta medida estabilizar su cotización y aprovechar las caídas para reforzar su estructura de capital.

La energética Repsol ha sido la más afectada por el acuerdo entre Washington y Teherán, ya que su cotización ha corregido buena parte del rally alcista que protagonizó desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo. En las cinco últimas jornadas, sus acciones han retrocedido un 11%, lo que ha coincidido con un aumento significativo de su autocartera, según la notificación ante la CNMV con fecha 18 de junio.

Colonial, la Socimi inmobiliaria, también se ha desmarcado del optimismo generalizado del Ibex, que ha marcado nuevos máximos históricos. Desde que el Banco Central Europeo subió los tipos de interés el 11 de junio, Colonial ha cerrado con caídas en cinco de sus seis últimas sesiones, un comportamiento opuesto al del índice, que ha subido en cinco de seis jornadas.

Aprovechando esta racha bajista, la compañía elevó su autocartera, que en su anterior comunicación del 7 de abril se situaba en el 1,907%. Amadeus, el valor más penalizado del Ibex en lo que va de año, reactivó ayer las compras de acciones propias tras ocho caídas en las diez últimas jornadas. La empresa de software para el sector turístico poseía el 5,75% de sus acciones en autocartera según su notificación del 25 de marzo, y ahora ha incrementado ese porcentaje.

Estas estrategias de autocartera suelen utilizarse para reducir la volatilidad, mejorar los ratios de rentabilidad por acción y enviar una señal de confianza al mercado en momentos de presión vendedora. En un entorno de incertidumbre geopolítica y política monetaria restrictiva, varias empresas del Ibex están recurriendo a esta herramienta para contrarrestar el impacto negativo en sus precios y proteger el valor de la compañía de cara a sus accionistas a largo plazo





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