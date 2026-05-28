Siete comunidades en aviso por el episodio de calor extremo en España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por altas temperaturas en siete comunidades de España. El episodio de calor se extenderá varios días más y se darán noches tropicales en el suroeste y en el Ebro.

El tiempo en España, jueves 28 de mayo: siete comunidades en aviso por el episodio de calor extremo . La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha activado avisos por altas temperaturas en siete comunidades: Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco.

En la región del País Vasco se trata de un aviso naranja por peligro importante, mientras que en el resto es amarillo. El calor ya ha dejado récords históricos para mayo en Santander y San Sebastián. La Aemet ha explicado que el episodio se extenderá varios días más y que se darán noches tropicales en el suroeste y en el Ebro.

Se espera que el pico de este episodio de calor se produzca entre miércoles y viernes, con máximas generalizadas de 34-36 grados en zonas de Galicia, del Cantábrico y de la meseta Norte. Las mínimas bajarán en Canarias y en el Cantábrico occidental y norte de Galicia, pero aumentarán en las regiones mediterráneas.

La Aemet ha avanzado que el episodio de calor 'muy intenso y prolongado' dejará valores plenamente veraniegos en casi toda España, pero sin ser una ola de calor en sentido estricto





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