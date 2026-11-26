El proyecto Sierra Secreta ofrece salidas guiadas en bicicleta para mujeres en la Sierra Norte de Madrid. Seis comarcas con talleres y avituallamiento local incluidos.

El proyecto Sierra Secreta, gestionado por la iniciativa Ciclismo para Todas, ha presentado una nueva propuesta de salidas guiadas de media jornada diseñadas específicamente para grupos de mujeres en la Sierra Norte de Madrid. Esta iniciativa busca fomentar la autonomía en la bicicleta y ofrecer una experiencia compartida en un entorno natural privilegiado.

Programa de Rutas Adaptadas a Cada Nivel

La oferta se estructura alrededor de seis rutas específicas que cubren diferentes zonas geográficas de la comarca. Los destinos incluyen el Valle Alto del Lozoya, la Sierra de La Cabrera, el Valle del Jarama, la Sierra del Rincón, el Valle Medio del Lozoya y el Valle Bajo del Lozoya. Cada recorrido está ajustado al nivel de experiencia de las participantes.

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El objetivo principal es recorrer los paisajes sin prisas, permitiendo a las ciclistas descubrir lugares menos transitados. La organización garantiza que cada grupo elija la comarca y la fecha que mejor se adapte a sus necesidades, asegurando una progresión gradual en la confianza y capacidad técnica.

Seguridad y Apoyo Técnico en las Salidas

Antes de iniciar cada ruta, se celebra un taller breve con consejos prácticos de mecánica básica y seguridad vial. Este componente educativo es fundamental para garantizar que todas las participantes se sientan preparadas para afrontar los trayectos propuestos contotal seguridad.

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Además de la formación inicial, las salidas incluyen un avituallamiento elaborado con productos locales. La seguridad jurídica y física de las ciclistas está asegurada mediante la inclusión de un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil que cubre todo el desarrollo de la jornada ciclista.

Experiencia Turística y Opciones de Extensión

Quienes deseen alargar la jornada pueden consultar diversas opciones de comida, catas y otras actividades de tarde en la zona. Esta estructura permite transformar la salida deportiva en una experiencia turística completa, integrando la gastronomía y el ocio en la propuesta de valor del proyecto.

La organización mantiene una comunicación abierta para atender consultas sobre los detalles de las rutas. Se invita a los interesados a contactar directamente para conocer toda la información necesaria y charlar sobre la bicicleta, facilitando una adaptación perfecta a las expectativas de cada grupo.