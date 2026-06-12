ShellVenezuela obtiene licencia para exploración y explotación del campo de gas Loran

La aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos ha propiciado la licencia a ShellVenezuela otorgó este jueves una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran , que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.

Los yacimientos de gas y petróleo se encuentran en el estado de Monagas, región nororiental del país . La aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, a finales de enero, ha propiciado la licencia a ShellVenezuela otorgó este jueves a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran , que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó el Gobierno del país suramericano.

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez explicó que la licencia permitirá un 'aprovechamiento adecuado del gas para la exportación' de este recurso





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