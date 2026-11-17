México y Canadá consolidan su relación económica en la cumbre APEC 2026 con inversiones de 4.700 millones de dólares y expansión del T-MEC, destacando el Plan de Acción 2025-2028.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvieron una reunión bilateral clave este martes en China durante la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC 2026). El encuentro, celebrado el 17 de noviembre de 2026, sirvió para evaluar los resultados del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 y reforzar la integración económica entre ambas naciones en un contexto global complejo.

Avances del Plan de Acción 2025-2028

Claudia Sheinbaum informó que el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, lanzado el año pasado durante la visita de Mark Carney a Ciudad de México, ha cumplido con una parte significativa de sus objetivos. El documento estratégico busca profundizar la relación conjunta en cuatro pilares fundamentales: prosperidad, movilidad, seguridad y sustentabilidad. La cancillería mexicana confirmó que ya se han materializado 32 acciones concretas derivadas de estos cuatro ejes rectores.

Also read Guía de Medias Maratón Invierno 2026: Fechas, Precios e Inscripciones

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, coincidieron en destacar que el comercio bilateral ha experimentado un crecimiento notable. Durante su conversación, Sheinbaum señaló que tanto el intercambio comercial como las inversiones mutuas han aumentado considerablemente, validando la eficacia de la estrategia establecida hace poco más de un año. Este plan busca asegurar que la relación comercial se mantenga robusta y adaptable a los nuevos desafíos económicos.

Magnitud de las Inversiones y Cifras Comerciales

Los datos presentados por el Gobierno de Canadá revelan que el comercio entre ambos países creció un 19% en los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta expansión económica se sustenta en flujos de capital masivos que reflejan la confianza de los sectores privados en la estabilidad de los mercados mexicanos y canadienses.

Advertisement

En el ámbito de la inversión, los líderes acordaron celebrar cerca de US$ 1.000 millones en inversiones mexicanas dirigidas a los sectores canadienses de la minería y la producción de alimentos. Por su parte, se destacaron más de US$ 3.700 millones en inversiones canadienses que han ingresado a México, concentrándose específicamente en la manufactura, las energías renovables y la minería. Estas cifras consolidan a México como el segundo socio comercial de Canadá y un proveedor estratégico en industrias clave como la automotriz, el agroalimentario, los dispositivos médicos y el farmacéutico.

Reafirmación del Compromiso con el T-MEC

Más allá de las cifras bilaterales, el encuentro tuvo un impacto directo en la geopolítica comercial de Norteamérica. Claudia Sheinbaum y Mark Carney reafirmaron su compromiso mutuo de renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este acuerdo de libre comercio se ha convertido en un punto focal de tensión en la región, especialmente considerando las dinámicas con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien anteriormente recibió al presidente chino, Xi Jinping, en la Base Andrews de Maryland el 23 de septiembre.

El gobierno de Canadá emitió un comunicado oficial donde celebró el primer aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Desde la implementación del plan hace un año, se han lanzado más de 130 iniciativas que abarcan los cuatro pilares acordados. Los líderes destacaron el interés compartido de aprovechar este momento favorable para expandir la cooperación en temas que benefician directamente a sus poblaciones, asegurando que la alianza siga siendo un motor de estabilidad regional.

Impacto en Sectores Clave y Futuras Misiones

Los resultados de las misiones comerciales recientes han generado un volumen significativo de oportunidades de negocio. Entre las empresas de ambos países se han llevado a cabo más de 3.700 reuniones, dando lugar a más de 100 acuerdos comerciales y nuevas asociaciones estratégicas. Estos encuentros han facilitado el acceso al mercado para productos agrícolas y agroalimentarios canadienses, abriendo nuevas vías de exportación.

Advertisement

De cara al futuro, Sheinbaum y Carney subrayaron el enorme potencial de crecimiento en áreas emergentes y estratégicas. Entre estos sectores se encuentran la manufactura avanzada, la agricultura de alta tecnología, los minerales críticos, la energía limpia, la industria farmacéutica y el transporte. La presidenta de México también mencionó la existencia de oportunidades conjuntas con otras naciones en el mundo, sugiriendo una alineación estratégica más amplia en el foro APEC para enfrentar desafíos globales mediante la cooperación económica.