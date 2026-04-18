Sheinbaum en Barcelona: "No hay crisis diplomática con España"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, disipa rumores de tensiones diplomáticas con España durante su participación en una cumbre de líderes progresistas en Barcelona, donde también enfatiza la importancia de los pueblos originarios y la defensa de la democracia.

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum , se encuentra en Barcelona para participar en la cumbre de líderes progresistas, un encuentro que reúne a figuras políticas de Europa y América para debatir sobre la defensa de la democracia en un contexto global marcado por la polarización y las tensiones geopolíticas.

A su llegada a la primera jornada de reuniones, celebrada este sábado, Sheinbaum abordó directamente las especulaciones sobre posibles fricciones en las relaciones entre México y España, declarando de manera categórica que no existe ninguna crisis diplomática entre ambas naciones. Afirmó con rotundidad que nunca ha habido tal situación, buscando así zanjar cualquier tipo de rumor o malentendido que pudiera haber surgido en el ámbito público. Este importante foro cuenta con la presencia de líderes de gran relevancia internacional, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el anfitrión del evento, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El objetivo principal de la cumbre es fortalecer los lazos entre los gobiernos progresistas, promoviendo políticas que impulsen la justicia social, la igualdad y el robustecimiento de las instituciones democráticas en sus respectivos países. En este marco de colaboración y debate, la presidenta mexicana aprovechó su intervención para minimizar las versiones sobre un hipotético deterioro de las relaciones bilaterales con España, reiterando su convicción de que la diplomacia entre ambos países se mantiene firme y sin adversidades significativas. Es importante recordar que, si bien han existido debates puntuales en los últimos años sobre temas históricos y políticos, estos no han llegado a mermar las relaciones formales entre México y España. Además de su enfoque en la diplomacia, Sheinbaum dedicó parte de su discurso a resaltar el papel fundamental y la relevancia del reconocimiento de los pueblos originarios en México. Subrayó la importancia de valorar y honrar la fuerza de estas comunidades para el desarrollo y la identidad de la nación mexicana, alineándose con una de las prioridades clave de su agenda política. La mandataria expresó su entusiasmo por encontrarse en Barcelona, una ciudad que, según sus palabras, representa un espacio para la defensa constante de los principios democráticos. Citando la célebre definición de democracia del expresidente estadounidense Abraham Lincoln, Sheinbaum recordó que la democracia se fundamenta en el poder del pueblo, ejercido por el pueblo y para el pueblo. Esta declaración subraya su compromiso con los ideales democráticos y su visión de un gobierno que representa y sirve a la ciudadanía. La cumbre en Barcelona se perfila como un escenario crucial para la articulación de estrategias conjuntas que aborden los desafíos contemporáneos y fortalezcan el modelo democrático a nivel global, reafirmando la voluntad de colaboración entre las naciones progresistas para construir un futuro más justo e inclusivo





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Sheinbaum Cumbre Progresista Barcelona Democracia Relaciones México-España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sheinbaum ahora apuesta por el fracking y ¿traiciona a la 4T?Las políticas de cambio que la presidenta ha delineado comienzan a generar fricción entre los distintos grupos de izquierda del movimiento.

Read more »

Sánchez mantendrá un 'breve encuentro' con Sheinbaum en Barcelona tras años de tensiones entre España y MéxicoLa cita tendrá lugar con motivo de la visita de la presidenta mexicana para participar en el encuentro de líderes mundiales progresistas organizado por el líder socialista

Read more »

Sheinbaum en Barcelona: Un paso hacia el acercamiento entre México y EspañaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visita Barcelona para reunirse con Pedro Sánchez, marcando un avance en la normalización de las relaciones bilaterales tras un periodo de tensión. La cumbre de gobiernos progresistas liderada por Sánchez es el escenario de este encuentro, el primero entre ambos líderes desde que Sheinbaum asumió la presidencia.

Read more »

En directo, cumbre entre España y Brasil con Pedro Sánchez y Lula da Silva en BarcelonaEl Gobierno destaca la buena relación con Brasil y que se traducirá en la firma de una decena de acuerdos. La rueda de prensa está prevista a las 14.15 horas

Read more »

Cumbre España-Brasil en Barcelona: Sánchez y Lula firman acuerdos en economía, innovación y cooperación socialEl presidente español Pedro Sánchez y su homólogo brasileño Lula da Silva se reúnen en Barcelona para la I Cumbre España-Brasil, sellando acuerdos en áreas clave como la economía (incluyendo minerales críticos), innovación, ciencia, cultura y cooperación social. El encuentro se desarrolla en paralelo a foros internacionales sobre progresismo y defensa de la democracia.

Read more »

Cumbre Progresista en Barcelona con Sánchez, Lula, Sheinbaum y PetroLíderes progresistas como Pedro Sánchez, Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro participan en Barcelona en una cumbre para reivindicar el multilateralismo y presentar una alternativa a las fuerzas de extrema derecha y conservadoras. El encuentro también subraya la importancia de renovar el orden multilateral y aborda las relaciones diplomáticas entre México y España.

Read more »