Shakira y la historia del Estadio Azteca en el Mundial 2022

La artista colombiana Shakira protagonizó una gran ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, donde también se jugó el primer partido del Mundial 2022 entre México y Sudáfrica. Además, se recordó la leyenda del estadio y se celebraron grandes fiestas en otros estadios de Estados Unidos y Canadá.

La artista colombiana acapara los focos en el Azteca, con una grada entregada al fútbol , mientras la presidenta mexicana se ausenta del palco tras ceder su entrada a una niña.

El Mundial es la fiesta de fútbol y así empezó, con un gran espectáculo que monopolizó la atención del mundo antes de que el balón echara a rodar con un México-Sudáfrica y se engrandeció la leyenda del estadio Azteca, el único que ha acogido tres copas del Mundo.

«Está bendecido por los dioses del fútbol», decía el presidente de la FIFA. Para los 80.824 aficionados que tenían entradas fue el combo perfecto: un concierto y un partido para la historia. Por eso, hasta tres horas antes de que arrancara la ceremonia, rodearon el estadio. Algunos habían pagado hasta 3.000 euros por una localidad del tercer anillo del estadio.

Esta vez no hubo ni desfiles de selecciones, como en el 70, ni exaltación del folklore nacional que se vivió en el 86. Estuvo presente, en el escenario, con el dorado de los aztecas, y en las gradas, pero se buscó que la apertura ambiciosa, de dimensiones globales, para el mayor Mundial de la historia. Eso lo logró Shakira, convertida en artista de cabecera de la FIFA.

La colombiana volvió a ser la elegida, como en Sudáfrica, para interpretar el himno oficial. Si entonces fue el eterno. Antes participó en las clausuras de los torneo de Alemania en 2006 y Brasil 2014. Ella salió la última, pero no estuvo sola.para levantar a las gradas antes que Shakira.

Mientras sonaba el estadio, aparecieron coreografías masivas alusivas a la unión de los pueblos de América del Norte y los jugadores salieron a calentar tras proyectarse en los enormes videomarcadores imágenes del Mundial del 86, con, embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que dio paso a las banderas de los 48 países que buscan el trofeo. Entonces volvió la música conpuso voz al de su país. Sudáfrica.

Esta fue la gran ceremonia inaugural, pero están previstas grandes fiestas en los estadios de Los Ángeles y Toronto en los partidos de debut de Estados Unidos y Canadá con la participación de estrellas como Cuando los equipos saltaron al campo también hubo novedades. Por primera vez, los equipos escucharon los himnos nacionales con los 26 jugadores en el círculo central. Es uno de los cambios que ha introducido la FIFA.

«Es algo que me pidió Alessandro Del Piero y lo vamos a poner en marcha», explicó Infantino. Esto será habitual en todos los partidos, de manera que los futbolistas puedan experimentar las mismas sensaciones: ser protagonistas de una cita histórica. Las miradas también estuvieron puestas en el palco. Solo hay un precedente de un Mundial organizado por más de un país.

Fue en 2002 el que se vivió en Corea y Japón. Entonces, en la ceremonia de inauguración estuvo presente y tomó la palabra el primer ministro japonés, ya que la casa imperial no visitaba Corea desde que se independizó en 1948.

En esta ocasión, en el primer Mundial organizado por tres países, ni hace meses anunció que no acudiría a la ceremonia inaugural para cumplir con un propósito: ceder su entrada, la 0001, a una niña aficionada que no tuviera recursos para ir al partido, «para que sueñe con el fútbol». Abrieron un proceso de selección llamado Camino al Mundial 2026 y salió elegida, una joven de 21 Tlaquilpa (Veracruz) que quiere volver a jugar al fútbol tras sufrir una grave lesión.

Acudió acompañada de su padre, culpable de su gusanillo por el fútbol después de llevarla a un partido en el Bernabéu en un viaje a España. Yollet quiso convertir esta oportunidad para reivindicar que haya una mirada a las comunidades indígenas vistiendo un traje tradicional náhuatl confeccionado por artesanas de su localidad natal.

Mientras eso ocurría en el Azteca, en Zócalo, la plaza que es el centro neurálgico del antiguo DF, la presidenta Sheinbaum siguió la ceremonia y el debut de México en una pantalla gigante. Nadie sabe qué hubiera pasado si, como sus predecesores en 1960 y 1986, hubiera tomado la palabra en la ceremonia.

En 1970, antes del inaugural México-URSS, el presidente En estos días, Sheinbaum ha visto cómo salían a la calle la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), apoyados por colectivos contra el Mundial y que reclaman la búsqueda de desaparecidos. La intención era boicotear los accesos. Eso obligó a reforzar aún más el perímetro de seguridad y la secretaría de Gobierno de Ciudad de México lanzó advertencias a los aficionados para que acudieran con tiempo.

Todos querían disfrutar del espectáculo, hacer la ola mexicana y lanzar una lluvia de sombreros desde las gradas repletas





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