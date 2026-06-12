Shakira sobre la crianza de sus hijos: 'Les he enseñado a valorar otras cosas y a no centrarse en las redes sociales'

La cantante ha hablado sobre la importancia de la educación en la vida de los niños y ha expresado su apoyo a los controles parentales y de menores con las redes sociales.

La cantante Shakira ha hablado sobre la crianza de sus dos hijos con Gerard Piqué, asegurando que les ha enseñado a valorar otras cosas y a no centrarse en la información que hay en las redes sociales .

También ha hablado sobre la importancia de la honestidad y la palabra en la educación de los niños. La artista ha expresado que ha renunciado a algunas oportunidades laborales para priorizar a sus hijos y ha asegurado que su dieta se basa en proteínas y verduras.

Además, ha hablado sobre la importancia de la educación en la vida de los niños y ha expresado su apoyo a los controles parentales y de menores con las redes sociales





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