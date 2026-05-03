Shakira Rompe Récords en Copacabana: Dos Millones de Personas Celebran su Trayectoria

La artista colombiana Shakira ofreció un concierto gratuito en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, reuniendo a una multitud estimada en dos millones de personas, superando récords de asistencia y generando un impacto económico significativo en la ciudad.

La noche del sábado, Río de Janeiro fue testigo de un evento histórico que quedará grabado en la memoria colectiva como el concierto más multitudinario en la carrera de Shakira , y posiblemente uno de los más grandes jamás realizados en Brasil .

La icónica artista colombiana congregó a una asombrosa multitud de dos millones de personas en la emblemática playa de Copacabana, superando las cifras de asistencia de otros espectáculos masivos recientes como el de Madonna en 2024 y acercándose al récord establecido por Lady Gaga el año anterior. Este concierto gratuito, organizado como parte de las celebraciones de Año Nuevo en la ciudad, no solo representó un hito personal para Shakira, sino también un impulso significativo para la economía local, con un impacto estimado de más de 800 millones de reales (aproximadamente 136 millones de euros).

La magnitud del evento requirió una planificación exhaustiva y medidas de seguridad reforzadas, recordando la prevención de un posible atentado desarticulado en la edición anterior, vinculado a grupos extremistas que propagaban discursos de odio, particularmente dirigidos a la comunidad LGBTI. La seguridad fue una prioridad absoluta, garantizando un ambiente festivo y seguro para todos los asistentes. El espectáculo, que comenzó con más de una hora de retraso, fue una celebración vibrante de las tres décadas de trayectoria musical de Shakira.

La artista apareció en un escenario monumental de 1.345 metros cuadrados, construido frente al lujoso Copacabana Palace, luciendo un deslumbrante traje adornado con los colores de la bandera brasileña. Desde el momento en que interpretó 'La fuerte', la energía del público fue palpable, creando una atmósfera electrizante que se mantuvo a lo largo de toda la noche.

Shakira deleitó a la multitud con una selección de sus mayores éxitos, incluyendo himnos como 'Hips don’t lie', 'La bicicleta', 'Waka waka', 'Inevitable' y 'La tortura', intercalando canciones de su más reciente álbum, un trabajo que, según sus propias palabras, fue fundamental en el inicio de su carrera. Los cambios de vestuario fueron frecuentes, añadiendo un elemento visual impactante al espectáculo.

Más allá de la música, Shakira aprovechó la ocasión para enviar un mensaje poderoso a las mujeres, destacando su 'fuerza' y 'resiliencia', inspirando a millones a abrazar su individualidad y a luchar por sus sueños. La conexión emocional entre la artista y su público fue evidente, creando un momento de unidad y empoderamiento. La elección de Copacabana como escenario para este concierto monumental no fue casualidad.

La playa, un símbolo icónico de Río de Janeiro y de Brasil, proporcionó el telón de fondo perfecto para una celebración de la música, la cultura y la diversidad. La energía del lugar, combinada con la pasión del público brasileño, creó una atmósfera única e inolvidable. Antes de comenzar a cantar, Shakira se dirigió a la multitud con palabras emotivas, expresando su gratitud por el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera.

'Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa', declaró la artista, capturando la esencia del evento. El concierto no solo fue un éxito musical, sino también un triunfo logístico y de seguridad, demostrando la capacidad de Río de Janeiro para albergar eventos de gran envergadura.

El impacto económico del evento, estimado en más de 136 millones de euros, beneficiará a diversos sectores de la economía local, desde el turismo hasta el comercio minorista. La noche de Copacabana con Shakira será recordada como un momento de alegría, unidad y celebración para Brasil y para sus millones de fans en todo el mundo.

La artista ha consolidado su posición como una de las figuras más importantes de la música latina, y este concierto ha marcado un nuevo capítulo en su exitosa carrera





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shakira Copacabana Concierto Río De Janeiro Brasil Música Latina Récord De Asistencia Impacto Económico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El fenómeno no se detiene: ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ cumple 225 días en los cines de India y sigue sumandoDemon Slayer rompe récords con 225 días en cartelera y humilla a los estrenos de Hollywood.

Read more »

España Brilla en los World Relays de Botsuana y Sawe Rompe la Barrera de las Dos Horas en MaratónLa selección española de atletismo compite con éxito en Gaborone, Botsuana, logrando récords nacionales y buscando la clasificación para el Mundial de Pekín. Paralelamente, Sebastian Sawe hace historia al ser el primer hombre en bajar de las dos horas en maratón en Londres.

Read more »

Shakira, la primera latina en hacer historia en Copacabana con dos millones de asistentesShakira, la primera latina en ofrecer un concierto gratuito en la playa de Copacabana abrió su presentación con 'La fuerte'.

Read more »

Shakira hace historia en Río de Janeiro con un concierto masivo e inolvidableShakira ofreció un concierto gratuito en Copacabana, Río de Janeiro, reuniendo a dos millones de personas y convirtiéndose en la primera artista latina en lograr una hazaña similar en Brasil. El evento marcó el cierre de su gira 'Las mujeres ya no lloran' y contó con la participación de destacados artistas brasileños.

Read more »

Shakira hace historia en Copacabana con un concierto para dos millones de personasLa estrella del pop latino Shakira encandiló a una multitud en la playa de Copacabana en Río de Janeiro con un espectáculo de más de dos horas, lleno de éxitos y mensajes de amor por Brasil. Con un escenario monumental y la participación de artistas brasileños como Caetano Veloso, Maria Bethania y Anitta, la cantante colombiana sumó un nuevo capítulo a su relación histórica con el país. El concierto, con cambios de vestuario y una proyección de drones, superó en asistencia a eventos anteriores de Madonna y Lady Gaga.

Read more »

Shakira desata la locura y conquista Copacabana en un megaconcierto histórico: reunió a dos millones deLos detalles: Tras una jornada sin precedentes, la colombiana se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

Read more »