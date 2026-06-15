Shakira impone estrictas normas tecnológicas a sus hijos Milan y Sasha

La cantante colombiana revela que sus hijos solo pueden usar el iPad los sábados por la mañana durante una hora, sin acceso a YouTube ni redes sociales.

La cantante colombiana Shakira ha vuelto a ser noticia, pero en esta ocasión no por su música ni por su vida personal, sino por la estricta regulación que ha impuesto a sus dos hijos menores, Milan y Sasha, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué .

En una reciente entrevista con Henar Álvarez en RTVE Play, la intérprete de éxitos como Hips Don't Lie y Waka Waka reveló los detalles de las normas tecnológicas que rigen en su hogar. Según explicó, sus hijos de trece y once años no poseen teléfono móvil y solo tienen permitido usar un iPad bajo supervisión directa, y únicamente los sábados por la mañana durante un máximo de una hora.

La artista fue contundente al señalar que ha prohibido de manera expresa el acceso a YouTube, una de las plataformas más populares entre los jóvenes. No queremos que se expongan a contenidos inapropiados o que pasen demasiado tiempo frente a una pantalla, afirmó.

Además, Shakira destacó que sus hijos son plenamente conscientes de que no deben buscar su nombre ni el de sus padres en las redes sociales, ya que la familia ha estado expuesta a un intenso escrutinio mediático desde la separación de la cantante y Piqué en 2022. La decisión de la colombiana se enmarca en un debate global sobre el uso de la tecnología en la infancia.

Cada vez más padres, incluidas numerosas celebridades, optan por retrasar la entrega del primer teléfono móvil y establecer límites claros al tiempo de pantalla. Los expertos advierten que el acceso temprano a dispositivos digitales puede acarrear problemas de salud mental, como ansiedad, depresión o adicción, además de afectar la capacidad de atención y el rendimiento escolar.

En España, según estudios recientes, la edad media para recibir el primer móvil ronda los diez años, coincidiendo con el inicio de la educación secundaria. No obstante, los psicólogos recomiendan esperar al menos hasta los trece años.

Shakira, que siempre se ha mostrado preocupada por el bienestar de sus hijos, confía en que las autoridades implementen medidas más estrictas para proteger a los menores en el entorno digital, similares a las adoptadas en países como Australia o las recientemente propuestas en España. La cantante también aprovechó la entrevista para hablar de su propia relación con las redes sociales. Aseguró que evita leer comentarios sobre su vida pública y que solo recibe de su equipo aquellos mensajes positivos.

Todo bonito me lo mandan, yo me lleno de esa energía, no me entero de nada, pero de nada es de nada, declaró. Esta filosofía de vida, basada en la simplicidad y el alejamiento del ruido digital, es la misma que intenta inculcar a Milan y Sasha.

Shakira subrayó que la educación en el uso responsable de la tecnología es fundamental en la actualidad y que, como madre, considera que su deber es proteger a sus hijos de los peligros de internet mientras les enseña a buscar la felicidad en las cosas simples. La noticia ha generado reacciones divididas entre sus seguidores: mientras unos aplauden su decisión y la consideran un ejemplo a seguir, otros la critican por considerarla demasiado restrictiva.

Lo cierto es que Shakira se une a una creciente lista de padres famosos que, como ella, apuestan por un control férreo del acceso digital de sus hijos, convencidos de que así contribuyen a su desarrollo saludable en un mundo cada vez más conectado





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