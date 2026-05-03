Shakira hace historia en Río de Janeiro con un concierto masivo e inolvidable

Shakira ofreció un concierto gratuito en Copacabana, Río de Janeiro, reuniendo a dos millones de personas y convirtiéndose en la primera artista latina en lograr una hazaña similar en Brasil. El evento marcó el cierre de su gira 'Las mujeres ya no lloran' y contó con la participación de destacados artistas brasileños.

Este sábado, 2 de mayo, Shakira ofreció un concierto gratuito e histórico en la playa de Copacabana , Río de Janeiro, marcando un hito como la primera artista latina en alcanzar una magnitud similar en el país.

El evento, que congregó a una multitud estimada en dos millones de personas, se convirtió en el espectáculo más concurrido de toda su prolífica carrera artística. Durante más de dos horas, la cantante colombiana cautivó al público con un recorrido por sus éxitos más emblemáticos, canciones que han resonado a lo largo de tres décadas y que han definido a varias generaciones.

La conexión de Shakira con Brasil es palpable y genuina, y se manifestó desde el inicio del concierto con la interpretación de 'La fuerte', seguida de un enérgico medley de 'Estoy aquí', un tema que la catapultó a la cima de las listas de popularidad. La artista no dudó en dirigirse al público en portugués, expresando su cariño y admiración por el país que, según sus propias palabras, 'robó su corazón' durante su primera visita a los 18 años.

La ovación recibida al aparecer sobre un imponente escenario de 1.500 metros cuadrados, el más grande jamás construido para un evento de esta envergadura, fue ensordecedora. La presentación estuvo precedida por un espectacular show de drones que dibujaron en el cielo la figura de una loba, un símbolo poderoso de la mujer empoderada que Shakira ha personificado a lo largo de su gira 'Las mujeres ya no lloran', seguido de una silueta de su rostro y un rotundo 'Te amo Río'.

Vestida con un atuendo que evocaba los colores de la bandera brasileña, Shakira recorrió la pasarela, saludando de cerca a sus fanáticos y preparando el terreno para una noche inolvidable. El concierto se enriqueció con la participación de destacados artistas brasileños, elevando aún más la calidad y el significado del evento. La primera invitada fue Anitta, quien irrumpió en el escenario para interpretar 'Choka Choka', una colaboración reciente que encendió al público con su ritmo contagioso.

El saludo de Anitta a Shakira, llamándola 'Rainha' (reina), reflejó el respeto y la admiración que la cantante colombiana ha ganado en el país. Posteriormente, Caetano Veloso, un ícono de la música brasileña, se unió a Shakira para interpretar 'O Leaozinho', un clásico atemporal que resonó con la nostalgia y el orgullo de la audiencia.

Shakira compartió que Caetano fue uno de los primeros artistas que descubrió al llegar a Brasil en sus primeras giras, y expresó su 'honor' de compartir escenario con él. La emoción continuó con la aparición de María Bethania, hermana de Caetano y otra figura emblemática de la música brasileña, quien interpretó 'O que é, o que é', una canción de Gonzaguinha que celebra la vida y que se ha convertido en un himno nacional.

El cierre del concierto contó con la participación de Ivette Sangalo, con quien Shakira revivió 'Um país tropical', un tema que ya habían interpretado juntas en 2011 durante el festival 'Rock in Río'. La combinación de talentos y la energía del público crearon una atmósfera mágica e inolvidable. El megaconcierto gratuito de Shakira en Copacabana no solo fue un éxito musical, sino también una celebración de la cultura latina, su alegría, su ritmo y su fuerza.

La artista demostró ser un referente para todas las edades en el continente, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música a nivel mundial. El evento, que forma parte del programa anual 'Todo mundo no Río', marcó el cierre de la gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', que había comenzado en febrero de 2025, precisamente en Río de Janeiro, en un gesto de homenaje a Brasil.

La magnitud del público reunido superó con creces la asistencia al concierto de Madonna en la misma playa en 2024, que atrajo a 1,5 millones de personas, y se acercó al récord de Lady Gaga, quien el año pasado congregó a 2,1 millones de espectadores. Este concierto histórico reafirma la capacidad de Shakira para conectar con su público a un nivel emocional profundo y para trascender fronteras culturales.

La energía y la pasión que transmitió en Copacabana quedarán grabadas en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de presenciar este evento único e inolvidable. La noche fue un testimonio del poder de la música para unir a las personas y celebrar la diversidad cultural





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