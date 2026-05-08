Shakira amplía su residencia en Madrid con un concierto adicional en octubre de 2026

La cantante colombiana Shakira ha anunciado una nueva fecha para su residencia en Madrid, sumando un total de doce conciertos en el marco de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. El evento, que se llevará a cabo en el ‘Estadio Shakira’ dentro del ‘Macondo Park’, promete ser una experiencia inmersiva con actividades culturales y tecnológicas innovadoras.

Madrid (EFE). - La artista colombiana Shakira ha anunciado este viernes la ampliación de su residencia en Madrid con un nuevo concierto programado para el 9 de octubre, sumando un total de doce actuaciones que se extenderán durante cuatro fines de semana consecutivos en la capital española.

Shakira, quien recientemente reunió a más de 2,5 millones de personas en un concierto masivo en Copacabana (Brasil), ha organizado esta residencia como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, con fechas confirmadas entre el 18 y el 27 de septiembre, y del 2 al 11 de octubre de 2026. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y El Corte Inglés, con una preventa exclusiva en SMUSIC a partir del lunes 11 de mayo a las 10:00 horas para los registrados.

El evento, concebido como una experiencia inmersiva más allá de un simple concierto, incluirá la construcción del ‘Estadio Shakira’ en el Iberdrola Music, dentro de una ‘ciudad paralela’ llamada ‘Macondo Park’. Este espacio albergará no solo conciertos, sino también exposiciones, charlas y otras actividades culturales, con el objetivo de celebrar las raíces compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas.

El ‘Estadio Shakira’ se erige en un área de 40 hectáreas, de las cuales cuatro estarán dedicadas al estadio propiamente dicho, con capacidad para unas 50.000 personas. El diseño promete un ambiente íntimo para el público, con buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, algo inédito en Europa y traído desde China.

Además del color, elemento clave en la identidad de la marca, el proyecto incluye unas 12 horas de actividad diaria, combinando naturaleza y actividad humana en un parque que se montará rápidamente e integrará especies caribeñas y autóctonas. La iniciativa busca fusionar arte, cultura y tecnología para crear una experiencia única para los asistentes





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