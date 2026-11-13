SGAE y Fundación Manuel de Falla conmemoran 150 años con exposición artística

La SGAE y la Fundación Archivo Manuel de Falla presentan 'Una mirada actual', una exposición que reúne a veinte artistas inspirados en el compositor, adaptándose a los daños del terremoto de Granada.

La Sociedad General de Autores y Editores ( SGAE) junto con la Fundación Archivo Manuel de Falla organizan una exposición especial para celebrar el 150 aniversario del nacimiento del compositor. Este evento cultural recupera la figura de Manuel de Falla a través del arte visual, destacando su influencia más allá de la partitura musical tradicional. La muestra busca demostrar cómo su legado artístico ha inspirado a nuevas generaciones de creadores contemporáneos durante las últimas décadas.

Impacto del terremoto en la muestra actual

El enjambre sísmico ocurrido en Granada provocó daños estructurales que imposibilitaron la instalación de la configuración original planeada para la exhibición. Los organizadores, liderados por Álvaro Flores Coleto, director de proyectos del Archivo, tuvieron que reconstruir prácticamente todo el montaje en un plazo breve de dos meses. Este imprevisto geológico obligó a ajustar tanto los espacios expositivos como la selección de obras, demostrando la resiliencia institucional frente a los desastres naturales.

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Artistas contemporáneos reinterpretan su obra

La iniciativa reúne a una veintena de artistas plásticos que encuentran en la figura de Manuel de Falla un territorio creativo renovado. Coordinada por Aurora Fernández Ruiz, Álvaro Flores Coleto y Maribel Sausor, la muestra presenta textos del historiador y gestor cultural José Vallejo. Los creadores incluidos en este catálogo colectivo incluyen nombres de la talla de Frederic Amat, Eduardo Arroyo, Juan Barreto, Julio Juste, Javier Mariscal y Joaquín Peña-Toro, entre otros profesionales destacados.

Visualización de 'El Amor Brujo' y escenografías

Una pieza central del recorrido son los ocho figurines creados en 1994 por Frederic Amat para la representación del ballet 'El amor brujo'. Esta producción fue coreografiada históricamente por Víctor Ullate, estableciendo una conexión directa entre la música y el movimiento escénico. La exposición valora estas escenografías y trabajos visuales no como elementos subordinados a la partitura, sino como expresiones artísticas con un valor intrínseco propio y autónomo.

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Red de influencias en la cultura europea

El recorrido destaca el 'Boceto del retrato de Manuel de Falla y sus amigos' de Herminio Molero, una pieza derivada de una composición monumental realizada en 1992. El original, que alcanza los ocho metros de longitud, representa a una constelación de figuras clave como Sergei Diaghilev, Arthur Rubinstein, Antonia Mercé, Isaac Albéniz, Ricardo Viñes, Claude Debussy y Felipe Pedrell. Esta galería de nombres ilustra la dimensión global de las amistades intelectuales del compositor.

Aceptación institucional y apertura oficial

La presentación cuenta con el respaldo de Antonio Onneti, presidente de SGAE, y Elena García de Paredes, presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla y sobrina-nieta del compositor. La curaduría busca condenser la vigencia del artista, mostrando su capacidad para despertar miradas estéticas muy diferentes. La pieza de apertura, 'La casa callada', establece este diálogo visual desde los primeros momentos de la visita.