Sexta Avenida: Un nuevo concepto en la zona noroeste de Madrid

El complejo Sexta Avenida, en la zona noroeste de Madrid, ha sido sometido a un profundo lifting y ahora ofrece un concepto distinto que cambia las reglas del juego. El nuevo Sexta Avenida, llamado Lesix, abrirá en octubre y contará con una guardería infantil, un club social con seis pistas de pickleball, seis salas de cine, restaurantes con personalidad, un gimnasio para barré y una oferta gastronómica cuidada. Además, contará con un aparcamiento subterráneo y un servicio de autobuses lanzadera.

Adiós a las franquicias, adiós al fast-food, adiós a la monotonía de los centros comerciales de siempre. Tras más de dos años de obras y una etapa de lenta decadencia, el complejo Sexta Avenida se ha sometido a un profundo lifting y trae un concepto distinto que viene a cambiar las reglas del juego en la zona noroeste de Madrid.

Guardería infantil, un club social con seis pistas de pickleball (deporte parecido al pádel), seis salas de cine, restaurantes con personalidad, un gimnasio para barré (el nuevo pilates)... Lo que llega ahora es otra historia: un espacio abierto, con identidad propia, donde la gastronomía se cuida, el ocio se vive sin prisas y cada rincón invita a quedarse.

El nuevo Sexta Avenida tiene muy poco que ver con el antiguo y está previsto que abra el próximo mes de octubre bajo el nombre de Lesix. Del recinto original tan sólo se mantiene el Mercadona, la farmacia, el gimnasio O2 Centro Wellness y una tienda de deporte





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